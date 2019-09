Presupuesto 2020: “a última hora de hoy se presentaría”

Este fin de semana, el equipo de la secretaría de hacienda local afinó el lápiz para poder presentar en tiempo y forma el presupuesto 2020, y tal como ocurrió en 2018, en un clima donde los recursos son acotados y la incertidumbre es creciente, poder presentar ante los concejales esta herramienta fundamental para la gestión.

La inflación y las proyecciones que ya se hicieron de cara al próximo año hacen aún más difícil elaborar el presupuesto y según expresó la secretaria de hacienda, la contadora Marcela Bassano “estamos terminando de realizarlo para poder presentárselo al intendente Luis Castellano y entendemos que a última hora de este lunes y como cada 30 de septiembre lo estaremos enviando”.

Cabe destacar que precisamente la alta volatilidad en la economía argentina de los últimos meses, llevó a que funcionarios del Ejecutivo debieran concurrir en varias ocasiones al Concejo, solicitando el redireccionamiento de partidas. Además y de acuerdo a lo que expresaron varias secretarías, “fue un arduo trabajo analizar prioridades y ver qué programas seguirán llevándose a cabo y cuales habrá que desestimar en virtud de la difícil situación. Sin lugar a dudas Desarrollo Social será una de las áreas que más recursos demandará”.

Al consultarle a Bassano en que número rondará el presupuesto 2020, la secretaria dijo que aún ese número falta cerrarlo con el intendente Luis Castellano.

En tanto y para tener como referencia, el presupuesto 2019 estuvo en 1.640 millones de pesos de los cuáles se ejecutaron 1.630 millones, siempre dando un superávit. Teniendo en cuenta que el presupuesto es una proyección el del próximo ejercicio podría estar alrededor de los 2 mil millones de pesos.

A su vez, en el ejercicio presupuestario que está elaborando el Ejecutivo, también habrá que considerar el planteo formulado en las últimas horas por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOM), sobre pasar a lo largo del próximo año, a 100 empleados a planta permanente.

Por otra parte los concejales manifestaron su mirada de cómo prevén será el análisis de esta herramienta de gestión que deberán analizar primero en sus respectivos bloques, luego en comisión y finalmente en el recinto. Cabe señalar que algunos miembros del actual cuerpo legislativo no votarán el presupuesto ya que lo estarán haciendo los nuevos ediles que asumirán en diciembre.

Raúl “Lalo” Bonino (Cambiemos – Pte del Concejo): “el análisis del presupuesto obviamente va a tener que tener una mirada dinámica y teniendo en cuenta la proyección que se puede dar con el proceso inflacionario que estamos viviendo, entonces tratar de entender esto porque este año nos pasó. Tener un presupuesto que fue presentado en septiembre del 2018 y con todo lo vivido este año ha generado las reiteradas modificaciones de partidas. Yo creo que lo que esto establece en este contexto a diferencia de otros años el presupuesto tenía que ver con la foto de un momento para poder planificar la ejecución del gobierno y ahora vamos a tener que entender que el presupuesto que vamos a estar analizando es un acercamiento inicial de las políticas que se proyectan en donde lo numérico o lo que tienen que ver con el dinero real va a estar sujeto a las modificaciones que seguramente se van a producir con el impacto de las elecciones y como responda el mercado, el dólar y segundo como se van a realizar las políticas después de diciembre con otro mandato de Castellano”.



MAS DECLARACIONES

Jorge Muriel (PJ): “yo creo que el análisis no va a ser muy distinto al de todos los años más teniendo en cuenta la doble vara que viene usando la gente de Cambiemos donde a nivel nacional son representantes del gobierno que incrementó todos los precios, la inflación, aumentó las tarifas y hace que el último presupuesto sea incumplible, es decir se cumplió pero a costa de reducir muchas cosas. Además en virtud de cómo quedó todos desfasado con la quita de recursos coparticipables por la quita del IVA. No creo que sea muy distinto, por otra parte hay un rumor de que desde la oposición quieren impulsar la modificación en la fórmula polinómica y el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), vuelvo a repetir usan una doble vara y seguramente van a cuestionar varios artículos”.

Evangelina Garrappa (PJ): “va a ser complejo. Requiere de mucha responsabilidad ante una situación que no permite previsibilidad. Se van a tener que sumar los concejales nuevos para el análisis seguramente, para nosotros es un gran desafío”.

Silvio Bonafede (PJ): “sin lugar a dudas que este 30 se vence el plazo para la presentación del presupuesto que como cada año el Ejecutivo lo viene haciendo en tiempo y forma, es una situación muy complicada para presupuestar. Hagamos de cuenta que es una casa y hoy vas a comprar algo al supermercado y hoy te encontrás con un precio y mañana con otro, imaginemos eso trasladado a un municipio, a un presupuesto que el año pasado fue de 1.600 millones de pesos. De todos modos yo se que están trabajando a destajo para cumplir con los plazos y después será responsabilidad nuestra analizarlo y hacer todas las consultas que consideremos necesarias para poder votarlo, en realidad para que lo vote el nuevo Concejo”.

Lisandro Mársico (FPCyS): “obviamente va haber un presupuesto con datos que de acuerdo a la situación económica por la que atraviesa el país por una inflación no disminuye, no para, va a ser un cálculo de los recursos que el estado municipal va a tener para el año que viene pero donde va ser provisorio debido a como está el contexto nacional. Si la situación mejorase en algún momento esos números se irían a estabilizar, pero esto por ley se tiene que presentar y tiene que haber un cálculo de recursos y gastos, pero es eso un estimativo en donde puede haber variaciones en las cifras debido a lo que ya mencione respecto al proceso inflacionario donde nadie sabe cuándo se va a estabilizar. Sabemos que es muy difícil que se puedan mantener los números que se presenten”.

Leonardo Viotti (Cambiemos): “ante la volatilidad de los precios producto de la situación económica sin dudas el proyecto que recibamos esta semana no va a ser el que finalmente terminemos votando, seguramente haya modificaciones propuestas por el propio Ejecutivo sumadas a las que naturalmente hagamos en el Concejo. Espero que el proyecto incluya una reducción del Gabinete político, sea austero en los gastos del Municipio y priorice las obras necesarias en los barrios y la inversión en prevención de seguridad. También espero que, en comparación con los presupuestos anteriores, se mejore en el detalle de que se pretende realizar con cada partida de dinero y no nos encontremos con grandes títulos que no expliquen concretamente en qué se van a gastar los fondos”.

Alejandra Sagardoy (Cambiemos): “en principio creo que va a ser solamente una expresión, líneas generales, porque hay dos indicadores que no se conocen y son muy importantes: la inflación y el valor que pueda tener el dólar. Así que de números finos no vamos a poder hablar hasta que el panorama nacional y provincial esté más claro, porque la municipalidad también depende de la coparticipación y de cuestiones vinculadas a la macroeconomía. En cambio creo que podemos tener algún indicio certero de cuál es la asignación general, en porcentajes de recursos que se le van a asignar a algunas áreas claves como lo son acción social, transporte público, tránsito, seguridad y obras públicas. También esperamos alguna señal oficial sobre un achicamiento de la estructura política del gabinete, que nos parece excesivamente alta y donde el Ejecutivo tiene que dar alguna muestra concreta de austeridad en un año que sabemos será muy difícil para todos”.

Marta Pascual (Cambiemos): “entiendo que no es fácil para el Ejecutivo en este contexto presentar un presupuesto en una situación económica como la que estamos viviendo hoy en la Argentina, pero creo que ya hemos demostrado en la práctica un elevado nivel de cooperación, una predisposición desde el bloque de Cambiemos para durante el año de ejecución presupuestaria reanalizar las partidas y aprobar los redireccionamientos solicitados cada vez que lo requirieron con la información necesaria. En ese sentido creo que podemos dar una cierta tranquilidad al Ejecutivo que sí lo haremos en el próximo año”.

Hugo Menossi (Cambiemos): “si yo fuese el intendente de Rafaela le pediría a los concejales una prórroga para presentar el presupuesto, porque teniendo en cuenta la situación económica actual, la inestabilidad en los precios, las pocas posibilidades de hacer procesos licitatorios y teniendo en cuenta que si es reelecto Macri o si es electo Fernández probablemente vuelva a haber algún tipo de movimiento en la cuestión económica. Probablemente un presupuesto presentado el 30 de septiembre vuelva a quedar desactualizado y otra vez estemos con la modificación de partidas. Ni hablar si uno puede prever algún tipo de crisis o situación que se vienen dando con las devaluaciones producidas en abril de 2018 o en agosto de este año pos Primarias. Hay que tener en cuenta que en el Concejo, la tributaria y el presupuesto se tratan uno a fines de noviembre principios de diciembre y el otro a fines de diciembre, insisto yo si fuera intendente le pediría a los concejales una prórroga. Hoy presentar un presupuesto con un incremento de un 30, 40, o de un 50% es ficción. Pero presentado el presupuesto este 30 de septiembre nosotros como concejales debemos analizarlo para ver las políticas que quiere llevar a cabo Castellano, pero en términos generales hay que espera las elecciones para ver que movimientos hay y ver si no requiere hacer algún tipo de ajustes”.