Ben Hur ganó y alcanzó a Ferro en lo más alto del Clausura

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol está que arde. A cuatro fechas del final, todo puede suceder. En la tarde de ayer, completando la novena fecha que se había puesto en marcha con los adelantos del viernes, Ben Hur le ganó 2-1 a Atlético de Rafaela y alcanzó a Ferrocarril del Estado en lo más alto de la tabla de posiciones.Otro de los que festejó ayer fue Sportivo Norte, que hizo de local en cancha de Moreno de Lehmann. El ‘Negro’ venció 2-1 al durísimo Brown de San Vicente, quedó a un punto de los punteros, sueña y se ilusiona con poder dar pelea hasta el final.En Villa Rosas Peñarol cayó con el Deportivo Ramona y a 9 de Julio le quitaron el triunfo en la última del partido. Lo ganaba el ‘León’ en Clucellas pero Florida alcanzó el empate en tiempo de adición.Deportivo Tacural 4 - Deportivo Libertad 2, Talleres de María Juana 1 - Argentino Quilmes 2, Unión de Sunchales 1- Ferrocarril del Estado 1.Dep. Ramona vs Ferrocarril del Estado, Atlético de Rafaela vs Unión, Brown de San Vicente vs Ben Hur, Argentino Quilmes vs Sportivo Norte, 9 de Julio vs Talleres María Juana, Dep. Libertad vs Florida de Clucellas, Peñarol vs Dep. Tacural.Cancha: PeñarolÁrbitro: Javier Simoncini.Reserva: 2-0ST 26m Hugo Góngora (DR)Cancha: Florida de Clucellas.Árbitro: Ariel Gorlino.Reserva: 1-1ST 16m de penal, Gastón Monserrat (9), ST 51m Hernán Dobler (F). Incidencia: ST 45m Kevin Acuña (9).Cancha: Moreno de Lehmann (local Sportivo)Árbitro: Sebastian Garetto.Reserva: 2-1ST 13m Sebastián Mandrile (SN), ST 23m Hernán Jara (SN), ST 30m Maximiliano Bustamante (B).: Expulsado PT 40m Emanuel Milanesio (B).Cancha: Ben Hur.Árbitro: Mauro Cardozo.Reserva: 3-2PT 3m de penal Leonardo Ochoa (BH), PT 21m Ignacio Forni (BH), ST 19m Juan C. Esquivel (AR).ST 7m Peralta (AR) erró un penal. A los 46m ST se fue expulsado Agustín Alfano (AR). A los 48m ST Luciano Kummer (BH) erró un penal .