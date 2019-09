La UCR ganó con amplio margen en Mendoza y obtuvo la reelección

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El candidato radical del frente Cambia Mendoza, Rodolfo Suárez, se impuso ayer con amplia ventaja en las elecciones locales sobre la postulante del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, y logró conservar el control de la provincia, actualmente en manos de Alfredo Cornejo.

De acuerdo a los resultados oficiales, con el 66,97 % de las mesas escrutadas, Suárez alcanzó el 50,97% de los votos, delante de Fernández Sagasti, que llegó al 34,18%.

En tercer lugar se ubicó José Luis Ramón de la lista Protectora, con el 8,22%, y cuarta quedó Noelia Barbeito, del Frente de Izquierda, con el 3,21%.

"Gracias por este apoyo, que es un apoyo al buen gobierno de Alfredo Cornejo, a la administración sana, a un enorme equipo de intendentes que han hecho bien las cosas y han sido reconocidos por los vecinos", subrayó Suárez, quien se subió al escenario del búnker acompañado por Cornejo.

El mandatario electo dijo que el actual gobernador le dejó "la vara muy alta", y contó que recibió el llamado del presidente Mauricio Macri y de varios funcionarios nacionales.

"Somos honestos y no porque no robamos, somos honestos porque decimos la verdad y lo que decimos que vamos a hacer lo hacemos y lo cumplimos", señaló Suárez.

Momentos antes, Cornejo, que seguramente ocupará una banca en la Cámara de Diputados a partir del próximo 10 de diciembre, aseguró que con su sucesor "son un equipo" y que están comprometidos "a seguir en la misma dirección".

En un discurso en el que evitó hacer referencias a Macri, el titular de la UCR resaltó que la elección estuvo enfocada "en las cuestiones provinciales" y lanzó duras críticas al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, por intentar "nacionalizar" los comicios.

A la provincia asistieron el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau para celebrar junto a Suárez y al actual gobernador, Alfredo Cornejo, a quien le atribuyeron el triunfo y le auguraron un importarte rol en la escena nacional.

A las 20:00, una hora antes de que se difundieran los primeros resultados oficiales, Fernández Sagasti salió a hablar en su búnker y reconoció la victoria del oficialismo.

"Quiero agradecer a todos los que confiaron en nosotros, pero la diferencia es irremontable. He llamado al próximo gobernador, al intenten Suárez, para felicitarlo", afirmó la legisladora nacional.

Muy emocionada, Fernández Sagasti destacó la "experiencia" de pelear por una Gobernación "con 35 años", y detalló que había hablado con los integrantes de la fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner.



MACRI

El presidente Mauricio Macri saludó al electo gobernador de Mendoza y al mandatario actual por el triunfo en la provincia de Mendoza. "Mis felicitaciones a Rody Suárez por la excelente elección del día de hoy. Quiero felicitar también al gobernador Alfredo Cornejo por su gran gestión y su apoyo decisivo para alcanzar este resultado", publicó el jefe de Estado.