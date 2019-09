Se realizó la segunda charla sobre "TEA"

La segunda charla sobre Trastorno del Espectro Autista, organizada por los padres TGD, Glía (Instituto de la cognición y la conducta) y el Municipio rafaelino se llevó a cabo en el salón auditorio del gremio de AMSAFE. Al igual que la primera, la propuesta estuvo destinada a personal directivo, docente y auxiliar de nivel inicial que al finalizar la disertación, agradecieron la iniciativa ya que a partir de la misma pudieron aclarar dudar y obtener herramientas ante diferentes situaciones.Sucede que después de la primera charla se generó un espacio de intercambio de experiencias en el aula, donde muchos docentes manifestaban distintos casos que se les presentaban y en donde muchas veces contaban con poca información sobre estos temas referidos al comportamiento.En esta segunda actividad del ciclo, que fue declarado de Interés Municipal por el Concejo, se profundizaron aspectos de las conductas disruptivas en la sala, cómo se detectan y cuáles son las estrategias de autocontrol y métodos a aplicar por parte del docente.“El balance de este ciclo es fantástico, para nosotros como padres, como grupo. La verdad es que la primera charla superó nuestras expectativas ampliamente con la participación de más de 130 docentes de nivel inicial, por tanto apostamos a seguir concientizando sobre autismo y fundamentalmente en esta oportunidad dar herramientas de trabajo. Por ejemplo qué hacer ante conductas disruptivas en el aula para que no se rompa la armonía dentro de una salita de jardín. Para nosotros es enorme el valor que tiene esto. Hace varios años atrás no contaban quizás las docentes con este tipo de herramientas, por eso creemos que como grupo estamos haciendo un aporte muy importante para lo que es la educación”, manifestó Marcia Tamagnini, del grupo padres TGD.A su vez Ana Chiappini, quien también lleva años de lucha para que se conozca la problemática y se avance en derechos para las personas que padecen estos trastornos, expresó la satisfacción por ver que poco a poco se va logrando visibilizar un tema que por momentos parece incómodo de afrontar.“Como docente y también como mamá de una hija que padece este tipo de trastornos estoy muy contenta por la información que hoy le estamos brindando a muchas señoritas maestras de nivel inicial. Al tener herramientas el trabajo en el aula es totalmente de otra manera. De hecho muchas compañeras mías de la escuela donde doy clases manifestaron que al escuchar a las profesionales que les daban ejemplos de situaciones cotidianas, ellas podían imaginar a ese alumno que antes de estas explicaciones no comprendían”, señaló Chiappiani.Al ciclo de charlas sobre TEA aún le queda un capítulo, en el que se harán las devoluciones y se reflexionará sobre la importancia que tiene para el docente contar con información precisa sobre este tipo de trastornos, ya que por la cantidad de horas que pasa un alumno en la escuela, se pueden detectar a tiempo trastornos que son incipientes.MÁS INFORMACIÓNSOBRE TEALos trastornos del espectro autista (TEA) son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. En muchas ocasiones, no hay indicios en el aspecto de las personas con TEA que los diferencien de otras personas, pero es posible que quienes sufren estas alteraciones en el comportamiento se comuniquen, interactúen, se comporten y aprendan de maneras distintas a otras personas.Las destrezas de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de las personas con TEA pueden variar; hay desde personas con muy altos niveles de capacidad y personas que tienen muchas dificultades. Algunas necesitan mucha ayuda en la vida diaria, mientras que otras necesitan menos.Actualmente, el diagnóstico de TEA incluye muchas afecciones que solían diagnosticarse por separado e incluyen el trastorno autista, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera y el síndrome de Asperger. Hoy en día, a todas estas afecciones se las denomina trastornos del espectro autista.