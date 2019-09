Producción industrial Pyme cayó un 6,3%

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La producción de la industria de las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) en la Argentina cayó 6,3% en agosto frente a igual mes del año pasado, según un informe difundido ayer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).En lo que va del 2019, el sector acumula una baja promedio de 7,7 por ciento y menos de un tercio de las pymes tienen rentabilidad positiva. Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial que el mencionado organismo realiza en base a un relevamiento entre 300 empresas de todo el país.Las firmas exportadoras son las que menos sintieron las consecuencias de los niveles de consumo, que sí perjudicaron a aquellas orientadas al mercado interno.En agosto, el sector de mejor comportamiento fue el de productos químicos, con un aumento anual de 2,4% y quebrando así una racha de 15 meses consecutivos sin crecimiento.Los rubros menos afectados fueron los de alimentos y bebidas; material de transporte; productos electrónicos e informática, y papel, cartón, edición e impresión.En cambio, los que más bajas registraron en su producción fueron los productos de caucho y plástico; los productos minerales no metálicos, y los productos de maderas y muebles.De acuerdo con la CAME, el descenso en la rentabilidad positiva tuvo que ver, en parte, con los incrementos en los insumos que tuvieron las industrias y que no pudieron trasladar del todo al precio.Por otra parte, solo 20,7% de las empresas consultadas cree que la producción aumentará en los próximos seis meses, en función de cómo vienen sus pedidos y el mercado.Además, el promedio de los industriales espera que se ubique en $72,5 a fin de año, en línea con la cotización actual del dólar futuro para esa fecha.Por último, la CAME precisó que el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP), que mide el desempeño mensual en la producción manufacturera de las pequeñas y medianas empresas, se ubicó en 75,6 puntos.