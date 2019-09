Victoria ilustre de Domenech

Alfonso Domenech (Toyota Corolla) se llevó el premio mayor del autódromo Ciudad de Viedma, al adjudicarse la final de la Clase 3 por la novena fecha del campeonato del Turismo Nacional. En una carrera que sobraron los condimentos, el piloto de Pergamino dio el zarpazo cuando la prueba era liderada por el rionegrino José Manuel Urcera (Honda Civic) y quedaban dos giros para la bandera a cuadros. Urcera dominó desde el inicio la carrera, que tuvo varios despistes y toques que fueron cambiando las posiciones. Como el caso de Domenech que arrancó sexto y terminó en los giros finales peleando por el "1". Cuando restaban dos vueltas para el final, en la última curva el piloto de Pergamino realizó una rápida maniobra para tomar el mando de la carrera ante la inacción de Urcera que poco pudo hacer, finalizando segundo, por delante de Facundo Chapur. La competencia tuvo varios incidentes en su desarrollo, y que motivó las exclusiones de Julián Santero, Mariano Pernía y Luciano Ventricelli, por maniobras peligrosas contra otros participantes. Para Domenech fue su primera vez en ganar en la categoría mayor luego de 30 carreras y no será nada sencillo olvidarse de este circuito. Con 207 unidades, Urcera es el líder del campeonato, Emanuel Moriatis mantiene el segundo puesto, con 185 puntos, mientras que los cinco primeros los completan Leonel Pernia (182), Facundo Chapur (181) y Juan Pipkin (167).Maximiliano Bestani fue el gran vencedor en el autódromo Ciudad de Viedma durante el fin de semana por la novena fecha del campeonato de la Clase 2 del Turismo Nacional. El tucumano había logrado la clasificación y la primera serie, para luego ratificar ese gran momento en la final. Una carrera que estuvo marcada por el liderazgo de Gastón Grasso, que en el giro 11 apareció Bestani para destronar al Toyota. Una vez que tomó el mando, Bestani a bordo del Nissan March no dejó dudas de que fue el auto más veloz del fin de semana. En tanto, Gabriel Scordia (Fiesta Kinetic) cerró el podio superando al bahiense Sebastián Pérez con el Chevrolet Onix. Detrás de ellos llegó Agustín Herrera (Clio) que con ese quinto puesto amplió la ventaja en el campeonato sobre Ever Franetovich (Fiat Palio) que terminó octavo y el abandono de Nicolás Posco (Fiesta Kinetic), y provocó la única neutralización de la carrera. En esta divisional, el rafaelino Juan Ignacio Canela (Fiesta Kinetic) finalizó en el 20º lugar, a 45.828. Herrera sigue liderando el certamen con 240 unidades. Ever Franetovich, clasificado en el octavo puesto de la carrera, es su escolta en la tabla, con 229 puntos. Los cinco primeros del certamen los completan Nicolás Posco (202), Sebastián Pérez (188), y Gastón Iansa (163). La próxima competencia, la 10º fecha, se disputará entre los días 18, 19 y 20 de octubre en el Autódromo Parque de la Velocidad (San Jorge, Santa Fe), en el regreso del Turismo Nacional al histórico circuito santafesino, luego de tres temporadas.