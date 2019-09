Lavagna podría convocar a dirigentes de La Cámpora

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, no descartó hoy convocar a dirigentes de La Cámpora para un eventual Gobierno suyo, en caso de ganar las elecciones, al resaltar que "hay algunos (de ellos) que son muy razonables".En una entrevista con NA, el dirigente opositor aclaró que no comparte "la visión de gobernabilidad" con el Frente de Todos, pero ratificó que su administración buscará la unidad de los distintos sectores.Además, Lavagna consideró que "la fragilidad presente más la incertidumbre futura" son "razones básicas" por las cuales el Fondo Monetario Internacional (FMI) demora el envío de los 5.400 millones de dólares que había acordado prestarle a la Argentina.A continuación, los principales fragmentos de la entrevista:- Tomando la Emergencia Alimentaria, es muy genérica. Nosotros habíamos hecho una propuesta que especificaba cuánto se debían aumentar las partidas para los comedores. Con esta ley quedó una transferencia de fondos, pero eso está siempre sujeto a la voluntad de quien administra esos fondos.- El responsable de la macroeconomía en el país es el gobierno nacional, en consecuencia, frente a una situación de emergencia como esta, la responsabilidad es del gobierno nacional y corresponde que esto se absorba con fondos nacionales.- Yo no me meto en la interna de cada partido, pero a lo mejor sí. Hay algunos que son muy razonables.- Sí. Si uno está buscando un gobierno de unión nacional, que las partes lleguen más o menos coaccionadas ayudan a llevar adelante el proceso.- No es un problema de proyectos económicos. Lo que importa es la visión de conjunto en términos de gobernabilidad. No se trata solo de un problema de diferencias económicas.- Porque hay fragilidad presente más incertidumbre futura, son dos razones básicas para que el Fondo, cubriéndose hasta burocráticamente, opte por ver y esperar.- Eso se deberá ver en el próximo Gobierno, pero siempre hay instrumentos para hacerlo. La mejor muestra de que los hay es que se pasó de un régimen ultraliberal (en los 90) a un sistema de control de cambios (en referencia a los últimos años del kirchnerismo).