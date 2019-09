Hamilton volvió al triunfo

La fortuna cambió de bando: Lewis Hamilton conquistó este domingo el Gran Premio de Rusia de F1 por delante de su compañero en Mercedes Valtteri Bottas, poniendo así fin a una serie de tres victorias de Ferrari, donde las tensiones se hicieron notar de nuevo. "Es justo lo que necesitábamos. ¡Nosotros no abandonamos nunca!", expresó el líder del Mundial y vigente campeón del mundo, quien cuenta ahora con 73 unidades más que Bottas en la clasificación de pilotos, con cinco pruebas por disputarse este año. Charles Leclerc (Ferrari), que salió desde la pole position, acompañó en el podio a los dos pilotos Mercedes. El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) abandonó a causa de un problema en su motor híbrido, precisó la Scuderia. Fue este incidente lo que permitió a los Mercedes, 2º y 4º en la parrilla de salida, tomar ventaja: la parada del monoplaza del germano dio entrada al coche de seguridad virtual y les ofreció una parada en boxes menos costosa en términos de tiempo. El finlandés Bottas, 4º en la salida, pudo superar a Leclerc cuando éste entró por segunda ocasión a cambiar los neumáticos.En Ferrari, por contra, la tensión era palpable desde las primeras vueltas por una estrategia de equipo. Al bajar de su monoplaza, Leclerc explicó que estaba acordado que el alemán, tercero en la parrilla, aprovechara su aspiración para adelantar a Hamilton y a él mismo en la salida, antes de devolverle más tarde las riendas de la carrera. Esta parte del plan se cumplió sin problemas, pero Vettel no quería ceder su posición, asegurando por radio que "de todas maneras habría adelantado" a su compañero, quien no escondía su frustración por la radio. Las paradas en boxes permitieron finalmente adelantar al cuatro veces campeón del mundo, antes de que abandonara. Y aunque el joven prodigio, que cumplirá 22 años el 16 de octubre, asegura que "la confianza se mantiene" con su compañero y su escudería, la situación se ha enconado una semana después del primer encontronazo. En la pole en Singapur, Leclerc vio cómo Vettel le superaba y se llevaba la victoria tras una parada en boxes en un momento que no fue entendido por Leclerc, y así lo manifestó a través de la radio. Pero mientras el recién llegado a Ferrari hacía propósito de enmienda el jueves ante la prensa y aseguraba comprender la estrategia de Ferrari, su pacto de silencio podría no durar mucho tiempo.Por parte de Red Bull, el holandés Max Verstappen, que salió 9º, acabó 4º, seguido por el tailandés Alexander Albon. El español Carlos Sainz Jr. (McLaren), el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), el británico Lando Norris (McLaren), el danés Kevin Magnussen (Haas) y el germano Nico Hülkenberg (Renault) completaron el top 10. El australiano Daniel Ricciardo (Renault), que golpeó al italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) en la salida, abandonó poco después por los daños en su monoplaza. Tampoco finalizaron la carrera los Williams del joven británico George Russell, por un accidente, y del polaco Robert Kubica (abandono estratégico para conservar piezas de su vehículo), ni el francés Romain Grosjean (Haas), que también chocó con Giovinazzi. En la clasificación de constructores, las Flechas Plateadas cuentan con 162 puntos más que Ferrari y 260 sobre la escudería austríaca. El Mundial hará su próxima parada en Japón el 13 de octubre.