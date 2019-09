No habrá frenos estándar

La FIA ha cancelado, en las últimas horas, uno de los planes que tenía para 2021. Es que la máxima categoría del automovilismo no contará con un único proveedor para materiales de fricción de frenos y componentes del sistema de frenos. Los equipos se manifestaron en contra de esta idea y finalmente ha sido desestimada. Según el comunicado oficial de la FIA, la decisión ha sido "retrasada", por lo que no queda descartada para para los próximos años: "Para permitir una evaluación adicional del desempeño en el mundo real de los coches de Fórmula 1 2021, la FIA ha elegido retrasar la implantación potencial de proveedores únicos para materiales de fricción de frenos y componentes del sistema de frenos". El órgano rector de la Fórmula 1 considera que no tiene todavía los suficientes datos sobre 2021 como para tomar una decisión de este calibre, de ahí la cancelación: "Los cambios significativos en la regulación y su interpretación por parte de los equipos afectarán múltiples aspectos de los autos 2021, y considerando el papel crítico de los frenos en la seguridad y el rendimiento, la FIA ha decidido cancelar tanto el proceso de selección para los sistemas de frenos como la fricción de los frenos. materiales en F1 hasta que se puedan realizar más estudios". Por último, la FIA agradeció en su comunicado la colaboración de Brembo, el proveedor de frenos que había sido escogido por ellos.