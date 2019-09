Scola jugará en Italia

El capitán de la Selección argentina de básquetbol, Luis Scola, continuará su carrera en Italia luego de haber sido una pieza clave en el subcampeonato obtenido en el Mundial de China, al tiempo que su representante confirmó que ala-pivote estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La noticia fue confirmada de manera oficial por el Olimpia de Milán, que disputará la Liga A y la Euroliga en la próxima temporada. Scola, de 39 años, estuvo en el quinteto ideal de la competencia como el mejor ala-pivote, con un promedio de 16.9 puntos, 7.1 rebotes y 1.5 asistencias en 29.5 minutos.En declaraciones formuladas a Fox Sports, su agente Claudio Villanueva explicó que el contrato será por una temporada y destacó la importancia que tuvo Ettore Messina, quien fuera asistente durante casi cinco años de Gregg Popovich en los San Antonio Spurs de Emmanuel Ginóbili. "Lo llamó directamente él y eso es demostrar un gran interés. Además, para los que no conocen, Ettore es una de las vacas sagradas del básquet FIBA. Es como una especie de (Josep) Guardiola, (Mauricio) Pochettino si lo comparamos con el fútbol", expresó. Villanueva indicó que el acuerdo ya estaba sellado hace horas, pero el propio Messina quería anunciarlo después del partido que el equipo perdió ante Brescia. Consultado sobre si hubo chances reales de ir a Boca, contó: "Cuando estaba en China, me llamó un dirigente para saber si Luis estaba dispuesto. Si no aparecía ningún proyecto que lo hubiera seducido, no se descartaba esa chance".Además, se refirió a la posible chance de ir al Real Madrid: "Era muy difícil porque cuando Luis se marchó a la NBA, lo hizo mediante una cláusula de salida que tenía en el Baskonia. Si regresaba a España, sus derechos federativos estaban en ese club y había que negociar con ellos, algo que era un obstáculo". Más allá de los dichos de Villanueva, Scola, que viene de jugar en el Shanghai Sharks, todavía no confirmó si estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero parece que salvo un cambio de último momento concurrirá a esa cita.