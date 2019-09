Unión sumó en Chaco

Chaco For Ever y Unión de Sunchales empataron 1 a 1 este domingo, en el Gigante “Juan García” de Resistencia, por la 5ª fecha de la Zona Norte del Torneo Federal A en el cruce de elencos que llegaban a este compromiso como punteros. El conjunto sunchalense se puso en ventaja sobre el final del primer tiempo, a los 48 minutos de juego, con un gol de Germán Rodríguez Rojas, quien definió con comodidad tras un tiro libre frontal al área de Gastón Canuto. El equipo de Norberto Acosta llegó al empate a los 40 minutos del segundo tiempo, por medio un penal ejecutado por Milton Zárate, tras una infracción del arquero de Unión contra Diego Magno. Con ese gol, For Ever logró salvar un punto como local ante uno de los equipos fuertes de la zona. Sobre el final del partido fueron expulsados Juan Ferreyra en el local y Miguel Yuste en la visita, por lo que los dos terminaros jugando con diez. Con este resultado, tanto el Negro como Unión suman 8 puntos, y se mantienen en el lote de los primeros puestos de la Zona Norte. En la próxima fecha, For Ever visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco, mientras que el equipo de Sunchales recibirá a Crucero del Norte.Estadio: “Juan García”. Arbitro: Federico Guaymas Tornero (Salta).Gastón Canuto; Humberto Vega, Rodrigo Lechner, Nicolás Torres y Jonathan Medina; Gaspar Triverio, Oscar Gómez (37ST Nicolás Ledesma), Lucas Argüello (ST Milton Zárate) e Ignacio Ruano (24ST Juan Manuel Ferreyra); Julio Cáceres y Diego Magno. DT: Norberto Acosta.Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonatan Paiz, Miguel Yuste y Gastón Prono (27ST Damián Arnold); Lucas Vera Piris, Mateo Castellano, Álvaro Aguirre y Gonzalo Blanco (43ST Matías Billordo); Diego López (12ST Germán Rodríguez); y Martín Rodríguez. DT: Marcelo Milanese.Primer tiempo: a los 48' gol de Germán Rodríguez Rojas (U).Segundo tiempo: a los 40' gol de Milton Zárate -p- (CFE).Incidencias: a los 42' del ST fueron expulsados Juan Manuel Ferreyra (CFE) y Miguel Yuste (U).Douglas Haig 1 – Gimnasia CDU 0; DEPRO 1 – Defensores VR 0; Boca Unidos 2 – Sp. Belgrano 1; San Martín (F) 0 – Sarmiento 1; Güemes (Sgo) 2 – Central Norte 1 y Las Parejas 2 – Juv. Unida (G) 0.Güemes 10 puntos; Chaco FE, Unión, Boca Unidos y Sarmiento 8; DEPRO y Douglas 7; Las Parejas y Central Norte 6; Juv. Unida y Sp. Belgrano 5; Defensores, Gimnasia y Crucero del Norte 4; San Martín 3.