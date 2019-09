Gales le ganó a Australia

Los galeses no se bajan de la candidatura y ayer superaron a los Wallabies por 29 a 25. Saca chapa entre los grandes postulantes al título.

En un partido apretado, y de picos para ambos equipos, Gales superó ayer a Australia por 29-25 y quedó a un paso de la siguiente ronda del Mundial de rugby que se lleva a cabo en Japón. Los británicos, más efectivos en los momentos clave, aprovecharon que se fueron adelante en el marcador y, sin importar de lo parejo que se tornó el duelo, mantuvieron la ventaja.De hecho, la delantera se dio gracias al try de Hadleigh Parkes. Sin embargo, los oceánicos descontaron terreno gracias al penal de Bernard Foley, envión anímico que duró poco, pues los galeses se fueron adelante 26-8 en la primera mitad tras la llegada de Gareth Davis al ingoal.En la parte final, Australia fue más que su rival, más organizada, inteligente a la hora de atacar y sólida en defensa. Dane Haylett y Michael Hooper dieron esperanza con los puntos sumados, pero en el epílogo el try necesario para superar al oponente no llegó.Así las cosas, Gales derrotó a Australia en un Mundial luego de 32 años (solo lo habían hecho en 1987). Ahora, los europeos tiene la primera opción en su zona al completar su segundo éxito en la misma cantidad de salidas.