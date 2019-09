¿Matera lesionado?

En principio, su salida no pareció llamar la atención, si bien es el capitán, y los líderes no suelen salir. Pero los cuatro tries en el PT y los masivos cambios al principio del complemento, para guardar energías, sugirieron que él también tenía que descansar. Pero no fue tan así con Pablo Matera en el triunfo de Los Pumas ante Tonga el último sábado, indicó Olé.El tercera línea dejó la cancha a los 44' por un problema en las costillas, que le dejó comprometida la zona. ¿Es grave? No hubo parte médico oficial, incluso Matera pasó por la zona mixta y habló con los periodistas, pero se habla de una fisura de costilla. Sin dudas es un caso para seguir en Tokio, hacia donde Los Pumas viajaron ayer luego de dejar Osaka.El problema con el capitán, además, es que arrastraba un dolor lumbar -desde hace rato lidia con eso-, con el que jugó antes del partido. Por Matera ingresó Javier Ortega Desio, de octavo, lo cual generó que Tomás Lezana pasara a jugar de ala.Argentina había jugado un buen primer tiempo, sólido, con el bonus asegurado ya a los 26 minutos, pero a partir de los 30' fue otro equipo. De a poco empezó a caerse y no se levantó.Ahora se viene una semana clave para preparar el partido ante Inglaterra, del que dependerá el futuro de Los Pumas en el Mundial. La presencia de Matera, naturalmente, será fundamental.