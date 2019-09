Independiente mejoró pero tuvo que sufrir para ganarle a Talleres

Independiente mejoró su rendimiento, pero no liquidó el pleito y tuvo que sufrir hasta el final para derrotar anoche por 3 a 2 a Talleres, en un partido disputado en medio de un clima caliente en Avellaneda, válido por la octava fecha de la Superliga.El "Rojo" hizo un buen primer tiempo y sacó ventaja en el marcador con goles del paraguayo Cecilio Domínguez, a los 33 minutos, y de Juan Sánchez Miño, a los 46, tras un grosero error del arquero Guido Herrera.Ya en el complemento, Independiente contó con chances para ampliar la diferencia, pero las erró, la "T" reaccionó con los cambios introducidos por el técnico Alexander Medina y alcanzó un empate impensado con tantos de Nahuel Tenaglia y Leonardo Godoy, a los 34 y 40 minutos, respectivamente.La igualdad del conjunto cordobés cayó como una bomba en el Libertadores de América y volvieron los insultos, hasta que Nicolás Figal, en tiempo de descuento, puso el partido 3 a 2 con un cabezazo.En la última jugada del partido Talleres sufrió la expulsión de Lautaro Guzmán, por doble amonestación.Este resultado también le cayó bien a Boca, que sigue siendo líder del certamen con 18 unidades, dos más que la "T" y San Lorenzo, mientras que Independiente alcanzó los 13 puntos.San Lorenzo consiguió ayer un trabajoso triunfo al vencer como visitante a Banfield por 1 a 0, en el cual el elenco de Boedo terminó con diez jugadores y tuvo como figura a su arquero Nicolás Navarro. El único tanto lo convirtió el futbolista Bruno Pittón, a los 3 minutos del primer tiempo, mientras que a los 44 de al misma etapa se fue expulsado el mediocampista Gerónimo Poblete.Aldosivi 1 - Unión 2, Patronato 1 - Lanús 1.Arsenal 3- Estudiantes 0, Gimnasia 0 - River 2, Boca 1 - Newell's 1.Banfield 0 - San Lorenzo 1, Huracán 0 - Atlético Tucumán 0, Vélez 0 - Defensa y Justicia 1, Rosario Central 1 - Racing 1, Independiente 3 - Talleres 2.19hs Central Córdoba vs Godoy Cruz, 21.10hs Colón vs Argentinos.