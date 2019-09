Cornejo se distanció de Macri y lanzó críticas a Fernández

BUENOS AIRES, 30 (NA).- El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, festejó ayer la victoria de su candidato Rodolfo Suárez con un discurso en el que tomó distancia del presidente Mauricio Macri y apuntó sus críticas al postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, por intentar "nacionalizar" la contienda.El titular de la UCR, que ocupará una banca de diputado nacional a partir del 10 de diciembre, resaltó que el triunfo fue "provincial", aunque aclaró que colaborará en "todo lo que pueda" para tener un "mejor resultado" a nivel nacional el próximo 27 de octubre.En ese marco, aclaró que su relación como gobernador con Macri "no ha sido buena". Al subir al escenario del comando de campaña del oficialismo, Cornejo habló también de Alberto Fernández y dijo que cometió "una estupidez" por haber realizado un acto con mandatarios provinciales en el distrito a pocos días de las elecciones locales.Esta contundente victoria electoral en su provincia tiene como autor intelectual a Cornejo, titular del radicalismo. No sólo por el reconocimiento a su mandato que hicieron los mendocinos, sino por haber ideado la estrategia de provincializar estos comicios a contramano del reclamo del macrismo."No somos buenos anfitriones de los que vienen a empalagarse con aviones privados, a nacionalizar la elección y a decirnos a los mendocinos cómo debemos votar. Acá hubo un error de hacer tremenda estupidez, que no valía la pena, de venir con todos los gobernadores a decirle a los mendocinos cómo debían votar", se quejó.