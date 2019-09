Sportivo Aureliense Campeón del Definición

En la tarde de ayer, Sportivo Aureliense se impuso por 3-1 ante Juventud Unida de Villa San José en uno de los juegos correspondientes a la quinta y última fecha del torneo Definición y de esta manera se quedó con el título en la Primera C liguista. Lo hizo de manera invicta con tres triunfos y dos empates. Mañana se sortearán las Semifinales, las cuales la jugarán Belgrano de San Antonio (campeón del Apertura), Juventud Unida (Clausura), Sportivo Aureliense (Definición) y San Isidro (mejor sumatoria).San Isidro 0 vs. Belgrano 1, Dep. Susana 5 vs. Def. Frontera 2, Sp. Aureliense 3vs. Juv. Unida 1.Indep. Ataliva 2 vs. Sp. Roca 1, Tiro Federal 1 vs. Dep. Aldao 0, Dep. Bella Italia 4 vs. Moreno 2, Indep. San Cristóbal 0 vs. Arg. Humberto 2.Atl. María Juana 1 vs. Atl. Esmeralda 1, Sp. Libertad EC 0 vs. Zenón Pereyra FC 1, San Martín 1 vs. Dep. Josefina 3, Sp. Santa Clara 1 vs. Bochófilo Bochazo 1.Moreno vs San Cristóbal, Aldao vs Bella Italia, Roca vs Tiro Federal, Vila vs Ataliva. Libre: Humberto.Josefina vs Santa Clara, Zenón Pereyra vs Angélica, Esmeralda vs Libertad E.C., La Hidráulica vs Atlético MJ. Libre: Bochazo.