“Llamen a la policía, que total no me hacen nada”

Siendo las 15:10 de la siesta de ayer, efectivos de la Comisaría N° 15 de esta ciudad, fueron alertados por parte de empleados del Autoservicio Acuarela, ubicado en Av. Luis Fanti y Av. Antonio Podio –barrio Jardín- que un sujeto había ingresado al mismo y robado mercadería del lugar.Una vez en el sitio, los efectivos dialogaron con la encargada del negocio, “María Cristina”, quien manifestó que momentos antes se encontraba en su comercio, y que un hombre conocido de ella, con el nombre de Ángel N. había ingresado al lugar, y que el mismo gritó a viva voz que, “yo entro y me sirvo total a la policía no le tengo miedo, me llevan y me largan enseguida”.Acto seguido se dirigió hacia las heladeras donde están las bebidas, y sacó un vodka, repitiendo que, “llamen a la policía total no me hacen nada”.De repente, un cliente que se encontraba en el lugar le pidió que deje la botella, y el nombrado Angel N., le entregó la botella de vodka al cliente y se retiró del lugar, gritando desde afuera que iba a volver.Así las cosas, los uniformados constataron la presencia del individuo en la vereda del comercio, identificándolo como Angel N. de 39 años, y con la presencia de testigos se procedió a su aprehensión.En conocimiento del hecho la fiscal de turno Dra. Angela Capitanio, esta dispuso que se notifique al hombre por el delito de “tentativa de hurto”.* A las 19:40 del viernes personal de Gendarmería Nacional que realizaba patrullajes en el barrio Villa del Parque, cuando transitaba calle Suiza al 200, observó a tres individuos quienes al ver a los gendarmes ingresaron a una vivienda. Momentos después identificaron a uno de ellos, Julio Andrés T., de 26 años, domiciliado a una cuadra, y junto al mismo se encontraba sobre la calzada una motocicleta marca Guerrero Trip, de color negra. Al requerirle la documentación del birrodado, respondió no poseerla y que la había comprado por la red social Facebook. Hechas las consultas comprobaron que sobre la misma pesaba un pedido de secuestro a requerimiento de la Comisaría 3ª de Sunchales, de fecha 19 de agosto, siendo la denunciante Betiana Isabel M. El fiscal de turno Dr. Guillermo Loyola, dispuso que procedan a la aprehensión de Julio T. por el delito de “encubrimiento”, recuperando horas más tarde la libertad.* Efectivos del Comando Radioeléctrico comisionados a la intersección de calles Perú y Soldano –barrio Luis Fasoli- por una gresca entre varones en la vía pública a las 22:10 del viernes, una vez en el lugar, hallaron una motocicleta tirada en el pavimento marca Honda Titán, 150 c.c. de color gris. Se realizó el secuestro de la misma y posterior traslado a la Comisaría 13ª por razones de jurisdicción.