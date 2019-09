Libertad perdió por paliza en Córdoba

Si bien el jueves había debutado con derrota ante Atenas, Libertad había tenido un aceptable estreno tomando como referencia que sus extranjeros han llegado sobre la hora. Pero anoche el equipo sunchalense estuvo muy lejos de ofrecer una producción decorosa en el Angel Sandrín, el reducto de Instituto, donde la Gloria venció a los Tigres sunchalenses por 104 a 64 por la segunda fecha del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol.Una diferencia de 40 puntos es elocuente de la diferencia entre ambos equipos a lo largo del juego. Si bien no se trata de la competencia central de la temporada, no deja de ser un serio llamado de atención para la escuadra de Sebastián Saborido, que deberá reinventarse tras la buena producción de la Liga 2018/19, pero con un presupuesto acotado.Davis con 17 puntos y el ex Libertad Martín Cuello con 15, fueron los principales anotadores del elenco que ahora dirige Sebastián Ginóbili.Por el lado de Libertad, Andrés Lugli y Phillip Lockett, ambos con 11 puntos, fueron los únicos que alcanzaron el doble dígito.