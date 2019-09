Carrió: "Ya no es una lucha por la economía"

BUENOS AIRES, 29 (NA).- La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue la encargada de abrir el acto de lanzamiento de la campaña de Juntos por el Cambio, donde sostuvo que "la libertad se gana con trabajo, pero se gana" y, de cara a los comicios de octubre, afirmó que "ya no es una lucha por la economía"."Es difícil, yo sé que muchos sufren, porque la libertad se gana con trabajo, pero se gana", arengó la diputada, en un discurso que tuvo por momentos el tono espiritual característico de su estilo y agregó: "Ya no es una lucha por la economía, no se equivoquen, las luchas históricas son por la dignidad de los pueblos".Tras destacar la figura del presidente Mauricio Macri, la dirigente oficialista subrayó: "Sé de dónde viene, los problemas que ha tenido, pero sé la voluntad inquebrantable que tiene de cambiar este país en serio"."Queremos la dignidad para todos los argentinos, que nadie se tenga que ir del país, queremos justicia, no queremos venganza, no queremos violencia. Nos comprometemos a respetar a nuestros adversarios pero les pedimos que respeten nuestro derecho a hablar", agregó.