Otta rescató el compromiso del equipo

En su tercer encuentro como local de la temporada, Walter Otta se pudo retirar feliz del Nuevo Monumental, ya que se pudo sacar la espina de haber logrado el primer triunfo en casa en la PN el viernes ante el elenco jujeño, además de la recuperación futbolística de sus dirigidos luego del duro golpe sufrido en Floresta en la jornada anterior. “Contento por este triunfo que creo que era necesario, por los jugadores sobre todo, ya que venían haciendo un gran esfuerzo, y porque venían trabajando mucho en este que arrancó hace 3 meses. Además, fue una victoria merecida, así que estamos agradecidos por la respuesta de los jugadores. Igualmente, hemos cometido algunos errores en defensa que trataremos de ir corrigiendo en la semana con más tranquilidad, pero Gimnasia es un buen equipo y se pudo hacer un buen trabajo en equipo. Terminar nuevamente con el arco en cero es valorable, ya que en frente había un equipo que tiene buenas individualidades, que sabe a lo que juega y que ya viene de un proceso anterior con el mismo entrenador. A pesar de esos errores, el trabajo del equipo fue bueno”, relató el DT en rueda de prensa.En cuanto a lo que más rescató de su equipo, Otta respondió que “me quedo con el carácter y la rebeldía que mostró. Además, destaco también la concentración, la entrega, el compromiso y las ganas de ganar que tenían los jugadores. Esta victoria nos ayuda mucho para seguir trabajando y confiando en lo que venimos haciendo. Es muy difícil convencer a todo el mundo cuando no ganás, pero lo importante es que el vestuario esté convencido de lo que estábamos haciendo, y eso era lo más importante para nosotros.Con respecto a la a mejoría del nivel de algunos jugadores, sostuvo que “respecto al último partido sí hubo muchos que han levantado y mejoraron. La realidad indica que en Floresta, el partido que habíamos hecho fue muy malo, sabíamos eso y no estábamos conforme. Necesitábamos una revancha como la que tuvimos hoy, porque en estas 7 fechas que se han disputado merecemos tener algunos puntos más, tal como lo dijo Ijiel (Protti). A Quilmes merecimos ganarle, con Tigre no merecimos perder, y aunque alguno no lo quiera reconocer es así. Y si no hubiera pasado en el final lo de Defensores de Belgrano, también hubiésemos ganado más allá de no haber jugado bien. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo”.Por último, en referencia a las críticas por la falta de juego de su escuadra, el entrenador añadió que “hicimos dos lindos goles, sobre todo el primero, que llegó por una secuencia de pases importantes. Somos un equipo nuevo, en formación, y van 7 partidos, donde nos tocaron jugar 4 afuera. Los primeros 6 eran complicados, y el equipo se va a ir soltando a medida que vengan los triunfos. Tenemos buenos jugadores y vuelvo a destacar el compromiso de todos ellos y también de los que no jugaron, porque todos estuvieron festejando en el vestuario porque también son parte de esto. Tenemos un grupo en donde todos se sienten partícipes y eso nos deja tranquilos”.Ijiel Protti, autor del doblete ante los jujeños, llegó a 3 conquistas consecutivas con la casa albiceleste, y es, a priori, el jugador más regular que está teniendo el equipo, además de haber convertido en los últimos partidos. Ante los medios locales, el ex delantero de Central y Dámine opinó que “en lo personal estaba muy tranquilo porque venía haciendo buenos partidos. Por ahí, el equipo venía teniendo un balance negativo solamente por la poca cosecha de puntos. En este sentido, no estuvimos a la altura en un solo partido, el último que habíamos perdido con All Boys, pero después merecimos sumar más puntos. Por suerte, se pudo plasmar en el resultado ante Gimnasia el buen trabajo que viene realizando este equipo para que los 3 puntos se hayan quedado en casa”. Posteriormente, el atacante habló sobre la dupla ofensiva que conformó con el rafaelino Denis Stracqualursi, quién debutó como titular en la Crema. “Con Denis me sentí muy cómodo, ya que se trata de un jugador de mucha trayectoria y jerarquía. Traté de jugar lo que dejaba él que por ahí juntaba 2 o 3 centrales. Ellos tenían una línea de 3 que haciéndola más profunda e ir a la peinada de Denis, podíamos llegar a lastimar. El Tanque hizo un desgaste enorme, dejó todo adentro de la cancha pero somos un grupo muy amplio, hay una competencia interna muy sana y muy buena y quedó demostrado que cualquiera puede jugar”.