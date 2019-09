Ante una multitud, Macri dijo que "se puede dar vuelta esta elección"

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que "se puede dar vuelta esta elección" durante el acto de lanzamiento de su campaña para los comicios del 27 de octubre y, en una reedición de su confrontación con el kirchnerismo, pidió "decirle no a la impunidad" en esa instancia electoral.Macri encabezó en el barrio porteño de Belgrano la primera marcha del "Sí se puede", una nueva modalidad de campaña que lo llevará a recorrer 30 ciudades en 30 días para tratar de retomar el contacto directo con la población tras haber reemplazado los clásicos timbreos por el proselitismo virtual."Sí se puede, se puede dar vuelta esta elección", arengó el Presidente ante la multitud que se concentró en la estación Belgrano C de la zona de Barrancas de Belgrano, a donde el líder de Juntos por el Cambio llegó a bordo de un tren de la línea Mitre que tomó en Olivos y que fue ploteado con los colores de la coalición oficialista.Con el objetivo de llegar a las elecciones de octubre en condiciones de forzar un balotaje con su rival del Frente de Todos, Alberto Fernández, que le ganó las primarias por 15 puntos de ventaja, Macri pronunció un discurso en el que aludió a la crisis económica como un "esfuerzo" y prometió que "lo que viene es distinto"."No nos resignamos porque sabemos que un mejor país es posible. Si estoy acá, es por ustedes y por todas las cosas que nos unen", afirmó el mandatario y agregó: "Nos une cuidar la democracia, nos une querer vivir en libertad, nos une la honestidad, nos une querer dejarle un futuro mejor a nuestros hijos, nos une construir y no destruir".En este tramo del discurso Macri volvió a recurrir a la confrontación directa con el kirchnerismo al pedirle a sus simpatizantes que "decirle no a la impunidad" en los comicios generales de octubre."Sé que ustedes, la clase media, hizo el mayor esfuerzo. Los escuché y tomé nota", señaló el Presidente ante el público que lo vivaba y seguidamente prometió que "lo que viene es distinto, ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario".Al respecto, sostuvo que "el esfuerzo de todos no fue en vano" porque se empezaron a "resolver problemas que el país arrastraba hace más de 70 años" y agregó: "Estamos mucho mejor parados que hace cuatro años para comenzar a crecer".En su arenga Macri pidió a los simpatizantes de Juntos por el Cambio que "salgan a convencer de que otro país es posible" y sostuvo que "hay que fiscalizar hasta las tres de la mañana".Durante el acto Macri estuvo acompañado por la primera dama, Juliana Awada; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la diputada nacional Elisa Carrió y el candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto.La segunda parada de la nueva campaña de Macri será el distrito bonaerense de Junín, al que arribará el próximo lunes y donde, a diferencia del acto de lanzamiento de este sábado, sí concurrirá la gobernadora bonaerense, Maria Eugenia Vidal.Al otro día estará en Córdoba, visitando Tránsito, Santiago Temple y Río Primero; el miércoles pasará por Esperanza, Humboldt, Nuevo Torino y Rafaela, en Santa Fe, y el jueves en las ciudades entrerrianas de Concepción del Uruguay y La Paz.