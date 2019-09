La provincia participa de la III Feria del Centro

La ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González, participó el pasado viernes de la apertura oficial de la III Feria del Centro - Edición Diseño, que se realiza en el Centro de Convenciones “Brigadier General Juan Bautista Bustos” de la ciudad de Córdoba. El encuentro es organizado en forma conjunta por los organismos de cultura de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe con el apoyo del Consejo Federal de Culturas (CFC) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

González destacó que la feria es "la demostración real del verdadero federalismo. La primera se hizo en Santa Fe, la segunda en Entre Ríos y ésta, la tercera, en Córdoba. Son ferias en serio, apoyadas por las políticas públicas de cada una de las provincias".

"Una política pública es una política de largo alcance, que sobrepasa a los partidos gobernantes, y debe seguir, gobierne quien gobierne. Eso se hace por la misma fuerza de los colectivos de entusiastas, de creadores, de gente que cree que los cambios son posibles", agregó.

"Estoy verdaderamente orgullosa de todo lo que se ha hecho para llevar adelante políticas públicas absolutamente federales, teniendo al ciudadano como protagonista", resaltó la ministra.

"Hagamos una cultura que tenga la fuerza de lo federal, la intimidad de lo cotidiano, porque sin lo cotidiano no hay afecto, y la distancia de la imaginación poética, porque si no pensamos bien lejos y poéticamente no hay ni revolución ni transformación ni cambio", concluyó González.



DISEÑO SANTAFESINO

Un total de 39 productores y productoras del sector Diseño que resultaron seleccionados participan, con stand individuales o colectivos, de la III Feria del Centro - Edición Diseño.

Por diseño de indumentaria participan las marcas Gina Castellani, de la diseñadora homónima; Mundo Pichón, de Julia Cáceres; Ay! Proyecto, de Georgina de los Milagros Cecotti Guglielmino; Guida, de Analía Bonvin; La Conga Blicoti, de Ayelén Payero; Hue, de Juan Berron; Loamé, de Victoria Romero; Köprü, de Jimena Sol Ascúa; MediasMiradas, de Natalia Holand; y Flor Barraza, de María Florencia Barraza.

Por diseño de accesorios participan las marcas Mon Paulin, de María Cielo Paulini; Villareal, de Paola Villarreal; Noctiluca diseños, de María Elisa Martín; Rolando Canzani, de Rolando Roque Canzani; Tienda Taco, de Maria Daniela Michalik; Valeria Buffa joyería contemporánea, de Valeria Buffa; Descartes, de Magdalena Ibarra Troiano; Como en Villa Alegría, de Claudia Raimondi; Nauta Estampas, de Julieta García; La chancha joyería contemporánea, de Silvina Quarchioni; Factoría de objetos joyería contemporánea, de Sabrina Barroso Alonso; Maldonado joyería contemporánea, de Omar Alfredo Maldonado; Mundo argentino, de Florencia Garat; Ashera, de Melina Zimaro; y Erica Hinostroza, de la diseñadora homónima.

Por diseño de objetos participan las marcas Encuadernación Alem, de Gonzalo David Torres; Le Veló cuadernos, de Juan Ignacio Cejas; Descartes juegos de cartas salvajes, de Sofia Novaira; Mi suelito lindo, de María Cecilia Garófalo; Arquitectura en juego, de Mariana Cecilia Schulze; Estación lúdica, de Soledad Marino; Camalote colectivo, de Lucía Irene Molina; La Casuni, de Valeria Cis; Eu.Estudio, de Eugenia Lo Valvo; Fedro objetos, de Leandro Andrés Martín; Intraterrena, de Ursula Fanta; Lica Pottery, de Lis Ivana Basán; Mucho antojo, de María Fernanda Perfetti; y Maple, de Juan Pablo Benassi.

Para el Espacio Videojuegos los seleccionados fueron Marcos Raúl Reyes Guzzetta, Martín Fernández y Diego Martin Fabre.

Participaron también de la apertura, Nora Bedano, de la Agencia Córdoba Cultura; Germán Gómez, director general de Gestión Cultural de Entre Ríos; y Carlos Alessandri, secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de Córdoba.