Argentina se impuso sin lucir a Tonga

Argentina recuperó su autoestima con una victoria contra Tonga (28-12) con una primera parte arrolladora. Los Pumas necesitaban un triunfo que les devolviera la confianza tras la derrota en el debut contra Francia (23-21) y lo obtuvieron, pese a una gris segunda mitad. En partido del grupo C del Mundial de Japón, disputado este sábado en el Estadio Hanazono, en las afueras de Osaka, la selección argentina ya había incluso obtenido el punto de bonificación por cuatro tries, tres de ellos de Julián Montoya, en el minuto 25 de partido. Seguramente por ello, el Head Coach Mario Ledesma aceleró los cambios y a los 4 minutos del complemento cambió toda la primera línea, ingresando el rafaelino Mayco Vivas por Nahuel Tetaz Chaparro.Como si tuviera bien aprendida la lección, Argentina salió muy concentrada en la primera mitad, después de los 40 minutos iniciales desastrosos en el debut contra Francia. Este resultado animará a Argentina de cara al partido decisivo por la clasificación a cuartos de final, contra Inglaterra, el 5 de octubre en Tokio. Aunque si contra Francia no existieron en la primera parte, contra Tonga desaparecieron en la segunda, en la que no marcaron ningún punto. "Tenemos mucho trabajo esta semana. Fuimos muy buenos en el primer tiempo pero no en el segundo", afirmó el técnico argentino Ledesma.Los Pumas se impusieron en la primera mitad en todos los aspectos del juego, con una apabullante posesión, pero también en las formaciones fijas o en los mauls, desde donde llegó el segundo de sus tries. Julián Montoya, que ocupó el puesto de titular como hooker en lugar de Agustín Creevy, logró tres tries en esos primeros minutos (6, 16, 25). Con esos tres tries, Montoya igualaba el récord de Martín Gaitán, ahora miembro del staff de los Pumas, que logró el mismo número contra Namibia en el Mundial de 2003.A los tres de Montoya se unió un cuarto try, tercero en el orden cronológico de Argentina, logrado por Santiago Carreras, tras robar un balón en sus 40 metros y una veloz corrida (19). Montoya sumó su cuarto try en el torneo, tras conseguir uno de los dos de su equipo en la derrota contra Francia, lo que le convierte en el máximo anotador del Mundial."No lo sabía. Creo que es algo bueno, pero lo más importante es jugar para mi país, mi familia, mi club, mis amigos, mi novia. Y hacer sentirse orgulloso a mi país", comentó Montoya. Montoya es también el hooker que ha marcado más tries (6) mundiales, superando al irlandés Keith Wood.En el minuto 44 fue sustituido por Agustín Creevy, que igualó con 87 el número de partidos internacionales con Los Pumas de Felipe Contepomi.Benjamín Urdapilleta, que ocupaba el puesto titular de apertura en lugar de Nicolás Sánchez, estuvo infalible con su pie y anotó las cuatro conversiones. Con el bonus conseguido, Argentina entró en una fase de relajación, lo que permitió a los tonganos acercarse a la zona de 22 metros de los Pumas, donde los isleños impusieron su potencia física para lograr un try por medio del fullback Telusa Veianu (29).Con la posterior conversión del medioscrum Sonatane Takulua se llegó al descanso con una ventaja clara de Argentina de 28-7. Argentina estaba desconocida en la segunda mitad, inexistente como en la primera contra Francia. Los cambios y la relajación hicieron que Argentina bajara el ritmo y la intensidad en la segunda parte y Tonga, con su potencia física, se hizo con la posesión. Fruto de esa victoria en la batalla física, Tonga redujo diferencias con un nuevo try (65) de Veianu, que no estuvo acompañado de conversión de James Faiva (28-12). Pero la ventaja era amplia y Tonga nunca se pudo acercar en el marcador pese a su invasión de los 40 metros argentinos.SINTESISEstadio de Hanazono.Argentina 28 - Tonga 12 (al descanso: 28-7). Árbitro: Jaco Peyper (RSA).Los puntos: Argentina: 4 tries Montoya (7, 17, 26), Carreras (20), 4 conversiones Urdapilleta.Tonga: 2 tries Veainu (30, 66), 1 conversión Takulua (30).Los equipos:: Boffelli - Moroni, Orlando (Delguy 68), de la Fuente, Carreras - Urdapilleta (Sánchez 55), Cubelli (Ezcurra 74) - Kremer, Lezana, Matera (Ortega Desio 45) - Lavanini (Alemanno 55), Petti - Figallo (Medrano 45), Montoya (Creevy 45), Tetaz Chaparro (Vivas 45).Veainu (Fosita 75) - Lolohea (Vuna 44), Hingano, Piutau (Vuna 14-25), Halaifonua - Faiva, Takulua (Fukofuka 67) - Kapeli (Lokotui 53), Vaipulu, Kalamafoni (S. Mafi 66) - Fifita, Lousi - Tameifuna (Fia 42), Ngauamo (Sakalia 53), Fisiihoi (Fifita 68).