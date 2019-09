Gran convocatoria en la "Feria Desde el Origen"

Considerando la participación y el gran interés de los ciudadanos, el Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDS) y la Subsecretaría de Economía Social y Empleo, llevaron a cabo una nueva edición de la "Feria Desde el Origen". En el marco de una jornada soleada, con la participación de 10 productores locales, ofertas gastronómicas saludables, opciones sin TACC y música en vivo, el espacio convocó a cientos de rafaelinos interesados en este tipo de iniciativas, especialmente a jóvenes y familias. La venta superó las expectativas previstas por los productores.Este espacio organizado por la Municipalidad de Rafaela, junto a la Sociedad Rural y productores locales, se consolida cada vez más promoviendo la alimentación saludable, los emprendimientos locales y nuevos modos de consumo y producción.María Paz Caruso, directora del IDS, comentó: "nos pone muy felices ver que la gente participa y apoya las ferias. Las realizamos a raíz de la demanda que los propios rafaelinos nos plantean y cada vez tratamos que se complemente con algo como fue, en este caso Eli Sampaoli DJ, lo que también le da movimiento al sector comercial del Pasaje Carcabuey"."Como siempre resaltamos, es una iniciativa que busca contribuir a un desarrollo local más consciente del entorno y más sano y construir redes entre productores, consumidores, educadores y vecinos", agregó.Distribuidos en diferentes stands, participaron de la iniciativa: Miel La Manuelita, Fundación Cocrear, Vistiéndonos de Sol, Vivero Mis Sueños, Go Pecan, David Paniggi, Campo Conciencia, Terramo Botánica, Macetas Cactus y Frutillar. También se sumaron los locales comerciales Barcelona, Toribio e Isolina. El DJ Eli Sampa musicalizó el evento.Luz Schiavi, vecina del barrio 17 de Octubre que concurrió a la Feria expresó: "Me gusta esta innovación en Rafaela, tener otra alternativa a la verdulería y la verdad que los precios son fabulosos".Noelia Rodríguez, del barrio Jardín, manifestó: "Me gusta venir para acompañar estas iniciativas y ayudar a promover lo natural. Además vengo a aprender para poder incorporar más alimentos saludables".Silvio Pautasso, del barrio Villa Los Álamos, es ingeniero agrónomo y, con respecto al evento, dijo: "Debería hacerse más seguido, es un espacio que contagia. En mi caso retomé la huerta y vengo a buscar plantines de algunas plantas que me faltan".Finalmente Jerónimo Chiaraviglio, del barrio Los Nogales, destacó: "Me parece importante el espacio y la oportunidad de comprar productos a personas que producen en nuestra tierra, en nuestra propia ciudad. Esto activa la economía interna y ayuda a que los productores locales pueden crecer".