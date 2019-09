OMIC: crecen los pedidos por asesoramiento

En muchas ocasiones los ciudadanos ante diferentes situaciones en las que se ven engañados por la contratación de bienes o servicios, se sienten desprotegidos y sin saber cómo proceder.Desde el año 2002, la Municipalidad de Rafaela cuenta con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión y Participación, y en la que se atiende gratuitamente a muchísimos rafaelinos, para que puedan realizar gestiones que resuelvan conflictos vinculados a la adquisición de diferentes productos o servicios.Los reclamos más habituales que se realizan son sobre líneas fijas, servicios de internet y planes de ahorro de vehículo, y llamadas de números desconocidos.Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor, Cecilia Burdisso, coordinadora del área señaló que “en este último tiempo la oficina se consolidó como un lugar de orientación y asesoramiento hacia el ciudadano antes de que por ejemplo formalice una compra o adquiera un servicio o decida cambiar el plan de ese servicio. La intención es evitar que ese consumidor tenga un problema o sea estafado en su buena fe”.También esta dependencia municipal está habilitada para formalizar reclamos y acompañar a ese usuario que por distintos motivos tuvo inconvenientes y no recibe respuestas ante sus demandas.“Siempre le pedimos a la gente que cuando se acerca y viene a formalizar un reclamo traiga la documentación en relación a eso que está reclamando y en lo posible que primero haga ese planteo previo en la entidad o el organismo a que quieren reclamarle, ya que es importante como antecedente”, expresó la funcionaria municipal.En la actualidad las compras por internet se han multiplicado y con ellas muchas estafas ya sea a través de engaños en la adquisición de un producto o con las tarjetas de crédito.Burdisso en relación a este tema manifestó que “compra online o la llamada compra a distancia tiene una particularidad, y es que existe la facultad de revocar esa compra a los 10 días de haberse producido o haber recibido el producto, este es un dato muy importante. Yo siempre recomiendo que guardemos en nuestros correos la confirmación de la compra, tener identificado un número de reclamo, tener en cuenta el nombre de la empresa o del vendedor y analizar que esa compra la hagamos en sitios confiables y seguros. Últimamente la gente compra a través de muchas páginas que no están garantizadas o en donde su compra no está protegida y estamos viendo que se dan muchos fraudes y en donde nos encontramos con que no hay sitio para hacer el reclamo”.Otra de las situaciones que han aumentado tienen que ver con las estafas en los consumos de tarjetas de crédito en donde cuando se compra vía internet damos como consumidores muchos datos privados que pueden generar a futuro problemas.“Estamos teniendo muchos reclamos con tarjetas de crédito porque muchas veces vienen consumos duplicados y allí se debe generar la impugnación de esos conceptos ante la tarjeta de crédito o ante la entidad bancaria. Nosotros desde la oficina orientamos a los consumidores a observar el resumen y le enseñamos el procedimiento a realizar en caso de tener algún inconveniente”, informó la responsable de la OMIC.Es importante destacar que el 85% de los reclamos que se resolvieron satisfactoriamente se efectuó a través de gestiones de buenos oficios directamente con las firmas involucradas en los reclamos. El 15% de las situaciones que restan, fueron solucionadas a través de audiencias de conciliación.