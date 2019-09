"Hay que construir un país federal sin primera y segunda”

El candidato a diputado nacional por Consenso Federal, Enrique Estévez, se mostró preocupado con el proyecto de Ley de presupuesto 2020 donde no se observa asignación de recursos destinados al transporte público del interior del país.

“Vemos con preocupación que en el proyecto de Presupuesto 2020 no hay recursos asignados para subsidiar al transporte del interior del país, en cambio si se mantienen para el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires”, expresó el candidato a diputado nacional de Santa Fe por Consenso Federal, Enrique Estévez, y agregó: “Esto demuestra a las claras que al gobierno centralista de Mauricio Macri sólo le interesa lo que sucede en Capital Federal y desprecia al resto de la Argentina”.“Cada ciudadano a lo largo y ancho de nuestro país está financiando el transporte urbano porteño cuando carga combustible, ya que lo recaudado por ese impuesto el gobierno centralista de Macri sólo lo destina al área metropolitana de Buenos Aires. Mientras que a la par desfinanció el Fondo Compensador que se destina al interior del país y deja al resto de las jurisdicciones libradas a su suerte”, sostuvo el dirigente socialista y agregó: “Exigimos que esta discriminación a la que nos tienen acostumbrados los gobiernos nacionales se termine y que los fondos públicos, que pertenecen a todos los argentinos, sean repartidos de manera equitativa”.“A la repartición discrecional que nos tenía acostumbrado el kirchnerismo de los subsidios al transporte, ahora el macrismo fue un paso más allá y directamente cortó los recursos para el interior del país. El bloque Juntos por el Cambio profundiza de esta manera las reducciones de los aportes al transporte que venía aplicando, que en el último año había caído un 65%, incluido la quita del subsidio al gasoil”, cuestionó el candidato a diputado nacional por Santa Fe.“Que los fondos recaudados por un impuesto que pagan todos los argentinos, como los que provienen de los combustibles líquidos y del gas natural, sean asignados de manera directa al área metropolitana de Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias, es una clara violación a los principios de la coparticipación y del federalismo. Como santafesinos no podemos seguir permitiéndolo. Todos los legisladores santafesinos, del partido que sean, debieran sumarse a este reclamo”, enfatizó el secretario general del Partido Socialista de Santa Fe.“Fueron los desaciertos de las políticas implementadas por el macrismo las que llevaron al sistema de transporte público al borde del colapso”, precisó Enrique Estévez, y detalló: “La suba de precios sostenida, la liberación del precio de los combustibles, la devaluación del tipo de cambio, las altas tasas de interés que enfrentan las empresas prestatarias del servicio, sumado a la contracción económica generalizada, impactan de lleno en el sector y generan un combo fatal”, remarcó.Asimismo, el candidato a diputado nacional ratificó que “Lavagna es el único de los candidatos que tiene credibilidad”, porque “ya ha demostrado que puede sacar a Argentina de una crisis económica, política y social”, y dijo que para alcanzar este objetivo "el Estado debe generar confianza y certeza sosteniendo las políticas en el tiempo".“Necesitamos de un gobierno nacional que establezca una mesa de diálogo nacional que nos permita salir de estas crisis recurrentes. Estamos convencidos de que Roberto Lavagna es la persona indicada para revertir las políticas de ajuste que nos permitan retomar la senda de la inversión, la producción y el empleo”, explicó Estévez, y apuntó al federalismo: “Macri y Cristina ya han demostrado en sus gobiernos que no les importa Santa Fe”.