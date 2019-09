Ben Hur tiene otra vez la chance de ser líder

Se completará esta tarde la novena fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol con cuatro partidos, en el nuevo horario de las 16 para los encuentros de primera división (14:30 en Reserva).En un torneo de mucha paridad, el empate que obtuvo el puntero Ferrocarril del Estado el viernes en Sunchales ante Unión (1 a 1) le abre la puerta a sus perseguidores. Uno de los que pretende aprovecharlo es Ben Hur, que recibirá a Atlético en el estadio Néstor Zenklusen. Si el Lobo obtiene los tres puntos, alcanzará a los Bichitos Colorados en la cima del certamen.Recordemos que el Lobo viene de perder en Los Nogales, justamente, mientras que la Crema pudo sumar cuatro puntos consecutivos en las últimas dos fechas, luego de perder los seis encuentros iniciales.En tanto, 9 de Julio es otro de los que quiere seguir prendido y buscará los tres puntos en Clucellas ante Florida. Al León le está yendo mejor de visitante que de local en este torneo.En tanto, en Lehmann habrá un duelo directo entre Sportivo Norte y Brown de San Vicente. El "Negro" (al que el Tribunal de Penas le clausuró la cancha como sanción por distintos incidentes de sus parciales) buscará un triunfo para quedar a un punto de Ferro, mientras que si es Brown el que gana, quedaría a 2 unidades. Da la sensación que el empate los dejaría afuera de la pelea a ambos. El otro partido de la fecha será en Villa Rosas, entre Peñarol y Ramona, que tienen el principal objetivo de sumar para ir terminando de la mejor manera posible.Esta es la programación:PRIMERA APeñarol vs. Dep. Ramona, Javier Simoncini; Florida vs. 9 de Julio, Ariel Gorlino; Sp. Norte vs. Brown (cancha Moreno de Lehmann), Sebastián Garetto; y Ben Hur vs. Atlético de Rafaela, Mauro Cardozo.PRIMERA BSe jugará la 6ª fecha del torneo Clausura, que tendrá al líder de la Norte, Independiente de Ataliva, recibiendo a Sportivo Roca. En la Sur habrá un lindo duelo entre Sp. Santa Clara y el puntero Bochófilo Bochazo., Independiente de Ataliva vs. Sp. Roca, Franco Ceballos; Tiro Federal vs. Dep. Aldao, Gonzalo Hidalgo; Dep. Bella Italia vs. Moreno de Lehmann, Angelo Trucco; e Independiente de San Cristóbal vs. Argentino de Humberto, Maximiliano Mansilla.Atlético María Juana vs. Atlético Esmeralda, Rodrigo Pérez; Sp. Libertad de Estación Clucellas vs. Zenón Pereyra FC, Claudio Gonzalez; San Martín vs. Dep. Josefina, José Domínguez y Sp. Santa Clara vs. Bochófilo Bochazo, Roberto Franco.PRIMERA CSan Isidro vs. Belgrano, Leandro Aragno; Dep. Susana vs. Def. Frontera, Darío Suárez y Sp. Aureliense vs. Juventud Unida, Guillermo Tartaglia.Cancha La Hidráulica 9 horas: La Hidráulica vs. Ben Hur (Reserva); 10:30 horas: Def. Frontera vs. Dep. Libertad (Primera). 12 horas: La Hidráulica vs. Ben Hur (Primera).Cancha Arg. Vila: 9 horas: Atlético Rafaela vs. 9 de Julio (Reserva); 10:30 horas: Arg. Vila vs. Sp. Norte (Reserva); 12 horas: Atlético Rafaela vs. 9 de Julio (Primera); 13:30 horas: Arg. Vila vs. Sp. Norte (Primera).