Bonino y la visita de Macri: "es una gran responsabilidad"

Finalmente se confirmó que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, estará en nuestra ciudad el próximo 2 de octubre, en una recorrida que realizará en campaña electoral. Macri, que hace un par de meses pasó cerca de Rafaela y terminó visitando la obra del Vila Cululú en la ciudad de Sunchales y que también pasó por la localidad de Humberto Primo, estará en Rafaela junto a otros funcionarios, acompañado por los representantes locales, como el presidente del Concejo Municipal, Lalo Bonino.

"Nosotros buscamos ser siempre bastante cuidadosos cuando trasciende este tipo de cuestiones. La última vez que vino Macri, a la zona del Vila-Cululú, cerca de Sunchales y Humberto Primo, se fueron generando expectativas y esto a veces juega en contra de la posibilidad de la visita a nuestra ciudad", mencionó el referente del PRO en nuestra ciudad.

Ya con la conformación del día y de la hora de la visita del presidente, el concejal dijo que "si bien hoy en día, más que campaña, el presidente se está dedicando a cumplir su función de presidente de la Nación, obviamente estamos dentro de un marco electoral y esto también se tiñe. Pocos días antes de que venga vamos a tener la información, ya que existe una coordinación del área de protocolo, del área partidaria y del área de presidencia de la nación, que es la más reticente a la hora de tener que llevar adelante cualquier tipo de exposición pública o cualquier tipo de recorrido, ya que es la que tiene que evaluar cuáles son los posibles hechos que se puedan dar o atentar contra la integridad física del presidente. Son los que siempre ponen el reparo y los que coordinan las visitas. No es una labor sencilla, y a nosotros, cada vez que tuvimos la visita de Macri, por un lado es un honor pero por el otro es una gran responsabilidad ya que nos consultan por los posibles recorridos, lugares y obviamente tenemos que tener en cuenta estas cuestiones", dijo al respecto.

En tanto, y haciendo un análisis de la situación en la que se encuentra Macri, de cara a las elecciones, Bonino dijo que "el mensaje primero tiene que ser el reconocimiento de los errores, reconocer que nadie es infalible y que en ese sentido el presidente siempre lo marcó, incluso pasadas las elecciones, donde se reconoce que hay cosas que se debieran haber hecho de otra manera. Acá están en juego no solamente cuestiones que tienen que ver con lo económico, que es la pata flaca del gobierno actual, sino que están en juego cuestiones mucho más profundas que lo económico circunstancial. Está en juego el tipo de democracia queremos, el tipo de país y qué es lo que vamos a hacer con los recursos públicos. Por las redes podemos ver la cantidad de obras que se ven en marcha y que no sólo tienen resultados en estos 4 años, sino que van a tener impacto a lo largo de los 15 o 20 años. Y todo esto es cuando uno trabaja en política pensando en el mañana y no sólo en el período de gobierno que a uno le toca", remarcó y agregó que "la gente tiene que evaluar eso, más allá de la situación difícil que muchos están viviendo. Sabemos que todo es circunstancial y no un enojo de un momento debe ser el motivo por el cual debemos hipotecar nuestro futuro. Va por ahí, por una cuestión mucho más profunda que lo económico, ya que a veces los económico termina calando en la profundidad de una defunción. Se ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico, se avanzó en obra pública, en materia energética, donde la Argentina va a ser proveedor de energía y no portador y cómo va a impactar esto en la balanza comercial. El posicionamiento de Argentina en el mundo, donde vemos que antes teníamos un país vinculado a países como Venezuela, Rusia, Irán y hoy estamos conectados con el mundo, donde se han abierto miles de cientos mercados para los productores que sabemos que también necesitan una mano del Estado. La apertura de nuevos mercados abre un espectro a futuro más grande y potencialidad más grande de crecimiento", finalizó el concejal.