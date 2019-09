Unión en Chaco ante otro líder

Unión de Sunchales visitará este domingo a Chaco For Ever, en uno de los partidos correspondientes a la quinta fecha de la Zona A del torneo Federal A. El encuentro comenzará a las 17 en la ciudad de Resistencia y será arbitrado por el salteño Federico Guaymas Tornero.El entrenador Marcelo Milanesse no podrá contar con el lateral izquierdo Lucas Pruzzo, suspendido por dos fechas, ni con el media punta rafaelino Nicolás Valdivia (suspendido provisionalmente), por las expulsiones en el partido con derrota ante Boca Unidos de Corrientes.El Bicho Verde intentará retomar el buen andar del arranque del torneo, más allá que sigue puntero junto a su rival, pero que ya tuvo fecha libre.El dueño casa tendría la misma formación que le ganó a Crucero del Norte la fecha pasada, dispuesta por el entrenador Norberto Acosta, es decir con Gastón Canuto; Humberto Vega, Rodrigo Lechner, Nicolás Torres y Jonathan Medina; Gaspar Triverio, Lucas Argüello, Oscar Gómez e Ignacio Ruano; Julio Cáceres y Diego Magno.El elenco de Marcelo Milanesse podría alistar a Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonatan Paiz, Miguel Yuste y Damián Arnold; Germán Rodríguez Rojas, Mateo Castellano, José Ayala y Álvaro Aguirre; Facundo Cabral y Matías Zbrun.LOS DEMAS PARTIDOSTambién jugarán en esta jornada: a las 16 Defensores de Pronunciamiento vs. Defensores de Villa Ramallo (Gastón Monsón Brizuela); Douglas Haig de Pergamino vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Luciano Julio); a las 16.30 Boca Unidos de Corrientes vs. Sp. Belgrano de San Francisco (Nelson Bejas); a las 17 San Martín de Formosa vs. Sarmiento de Resistencia (Francisco Acosta); a las 18 Güemes de Santiago del Estero vs. Central Norte de Salta (César Ceballo); y a las 18.30 Sp. Las Parejas vs. Juventud de Gualeguaychú (Jonathan Correa). Libre: Crucero del Norte.Chaco For Ever, Unión y Güemes 7 puntos; Central Norte 6; Boca Unidos, Juventud, Sarmiento y Sp. Belgrano 5; DEPRO, Gimnasia, Defensores de Villa Ramallo, Crucero del Norte y Douglas Haig 4; Sp. Las Parejas y San Martín 3.