Preocupación entre empresas que operan en el exterior

Por la situación actual que afronta el país, y luego de las medidas impuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), tras la escalada en el precio del dólar, las líneas de Prefinanciación de Exportación y Financiación de Importación han sido limitadas por los bancos y no se estarían renovando, por lo menos en las mismas condiciones en las que se venían obteniendo.

Luego del relevamiento del Sector Exportador presentado por CaCEx el 9 de agosto del presente año, se pudo evidenciar lo difícil que es incrementar el número de empresas exportadoras de Rafaela y la región. Año a año los números de las exportaciones e importaciones han ido variando, pero no ha sido así con el número de empresas que operan en el sector externo.A partir de la situación actual que afronta el país, y luego de las medidas impuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), tras la escalada en el precio del dólar, las líneas de Prefinanciación de Exportación y Financiación de Importación han sido limitadas por los bancos y no se estarían renovando, por lo menos en las mismas condiciones en las que se venían obteniendo.Las Pre Financiaciones son préstamos en moneda extranjera otorgados con anterioridad al embarque de las mercaderías a ser exportadas, para financiar el proceso productivo y de acondicionamiento de las mismas. Permiten obtener recursos para producir los bienes destinados a ser exportados ofreciendo capacidad financiera a las empresas para responder a las demandas del exterior.Por otro lado, la Financiación de Importaciones, es un préstamo para financiar las importaciones y/o el pago anticipado de importaciones de bienes, otorgado en moneda extranjera o local. Le permite a las empresas contar con un plazo de pago mayor al acordado con el proveedor del exterior. Para el exportador que utiliza insumos y materia prima importada, permite diferir el pago de éstas hasta la recepción del cobro por la venta de bienes al exterior.Ambos instrumentos son muy utilizados por empresas de la ciudad para poder garantizar el cumplimiento de entrega a los clientes en tiempo y forma y poder ofrecerles flexibilidad en el financiamiento. Además, permiten garantizar muchas veces el aprovisionamiento de insumos y ganar mayor competitividad en el mercado mundial.En los últimos días, se ha comenzado a observar diferentes situaciones en los bancos que limitan o restringen la utilización de ambas líneas. Algunos Bancos han decidido no renovar dichas líneas, otros ofrecen renovarlas pero a tasas muy elevadas, y en otros, se plantean algunas dilaciones en el tiempo argumentadas en revisiones de documentaciones presentadas por las empresas.En este sentido, se observa preocupación en el entramado productivo de la ciudad, sobre cómo responder ante esta situación, ya que dicho entramado está constituido fundamentalmente por pymes y que en este momento están afrontando grandes dificultades, a lo que se le suma esta limitación para acceder a líneas de financiamiento para operar con el exterior.