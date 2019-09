Le hacen bullying a la Argentina, sin dudas

Le pegan, discriminan, lanzan rumores y patotean a nuestro país. Los culpables son, los mercados, los inversores extranjeros, los ahorristas argentinos, algunos deportistas, el FMI, los políticos y como si faltaba algo, ahora también una adolescente sueca con nombre de bruja, Greta, se mete con nuestra producción de proteínas cárnicas.La citada producción de proteínas cárnicas de argentina solo alcanza el 5% de nuestro PBI, pero éste, alicaído como está, necesita de todo lo que pueda engrosarlo. Además, con demanda casi infinita de parte de China sobre nuestras carnes, tiene margen para crecer, especialmente si lo ayudamos con planes de incentivos para que no se faenen hembras y se retenga el stock de vientres, tanto de bovinos como de ovinos y aves. Estos incentivos podrían ser, desde créditos a tasas subsidiadas, hasta beneficios impositivos para productores. Además, entre la ganadería y la lechería, lo que esta triste niña dice en la ONU, le pega directo en nuestra Rafaela y región.Algo huele mal y no es la emisión de metano, la explicación dada inmediatamente por varios médicos veterinarios sobre que los animales herbívoros no generan más carbono, sino que es convertido por ellos en metano y luego nuevamente en carbono por la atmósfera y absorbido otra vez por las pasturas para iniciar nuevamente el ciclo, no se hizo esperar. Junto con esto, también viralizó la omisión en la alocución realizada en dicho organismo, sobre la emisión a la atmósfera del carbono que liberan otros países del petróleo, gas y carbón mineral.La emisión de gases generadores de efecto invernadero de Argentina es del 0.7%, mientras que China y EE. UU. juntos llegan al 40%, sin duda le hacen bullying a nuestro país.También los argentinos nos hacemos bullying solos, tenemos fuera de nuestro sistema financiero u$s 450.000 millones, es casi diez veces lo que el FMI ya desembolsó, y para que vuelvan a nuestra economía necesitamos que se genere confianza y condiciones de rentabilidad, no financieras, sino productivas. Durante los últimos años las condiciones financieras fueron buenas, recuerden el renombrado Carry Trade, pero los inversores hicieron caja y volvieron a salir del sistema. Es necesario hacer rentable el sistema productivo, bajar la carga impositiva y adecuar la legislación laboral, caso contrario no habrá inversiones, ni de locales, ni de extranjeros. Sin inversiones productivas, no hay empleo y sin empleo no hay consumo, hace tiempo que estamos en este círculo vicioso y cada vez nuestra torta de producción se reduce más.Para este último trimestre del año, que en breve comenzamos a transitar y que está surcado por el proceso electoral, podemos esperar una alta inflación que se acercará al cinco por ciento mensual en promedio y que empujará a la suba al tipo de cambio. Nuestras recomendaciones siguen siendo, cuidar el stock, no quedarse sin mercadería pero sin perder las ventas que nos sostienen día a día. Es un momento excelente para capitalizar pesos en activos que tenga atado su valor al dólar, ya que este continuará subiendo a pesar que muchos bienes todavía no terminan de adecuar su valor al de la última devaluación.Hemos detectado que nos hacen bullying, ahora debemos trabajar para que este desaparezca, caso contrario seremos cómplices también.#BuenaSaludFinanciera@GuilleBriggiler@ElcontadorB