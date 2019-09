Un caso realmente llamativo se contabilizó cercana la hora 15 de hoy, debiendo intervenir personal de la Seccional 15ª.

Motivó lo precedente, el hecho de que Angel Roberto N., de 39 años de edad y domicilio en la calle Antonio Podio al 1200, ingresó al autoservicio que se ubica en inmediaciones de la esquina de Luis Fanti y A. Podio, y trató de sustraer mercadería.

EXPRESIONES DESCONCERTANTES

Al ser sorprendido por una empleada, el sujeto gritó "entro y me sirvo, total a la Policía no le tengo miedo, ya que me llevan y me largan enseguida".

Fue en momento que tras apoderarse de una botella de una bebida alcohólica, agregó "llamen a la Policía, total no me hacen nada".

En dicho escenario, un cliente le solicitó que entregue lo que había sustraído, y tras dar cumplineto a la solitud el frustrado ladrón se retiró del lugar, a la vez que desde la vía pública manifestó que iba a volver.

En consecuencia, se llevó adelante la detención de dicha persona, en tanto la fiscal en turno determinó que se de inicio a una causa por el delito de tentativa de robo.