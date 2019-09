"No se puede resetear la economía", dijo Lacunza

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró que la Argentina no puede "estar reseteando la economía cada cuatro años, cada vez que cambian los vientos políticos" y pidió a la dirigencia en su conjunto "dejar de tironear para ver quién se lleva la torta más grande".El ministro expuso este viernes en la 40º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y convocó a la dirigencia a un consenso para encontrar "el camino que debemos construir hacia adelante".Reconoció que los resultados conseguidos en materia económica por el Gobierno de Mauricio Macri "fueron inferiores a los esperados en cuanto al bienestar" de la población y admitió que los logros en cuanto al combate a la inflación "han sido flojos".Atribuyó parte del resultado a "una mezcla de herencia, gestión y mala suerte" y señaló que "teníamos que crecer y bajar la inflación al mismo tiempo y los libros dicen que eso es difícil y lo comprobamos"."Eso no nos exime en el recorrido posterior de los errores cometidos, porque todo el trabajo realizado no ha sido en vano" y sostuvo que "el próximo Gobierno, gane quien gane, tendrá una buena plataforma para el despegue"."Los argentinos necesitamos que dejemos de tironear del mantel para ver quién se lleva la porción más grande de la torta y nos pongamos a pensar y a destacar las coincidencias y los consensos hacia el futuro", indicó.