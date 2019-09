Se registró fuerte caída de las reservas del BCRA

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) registraron ayer una caída de US$ 290 millones y acumularon una pérdida de más de 5.100 millones en el mes, cuando sólo resta un día para terminar septiembre.Según la información difundida por la entidad que preside Guido Sandleris, las reservas finalizaron la semana en US$ 48.938 millones.A lo largo del mes, acumularon una baja de US$ 5.162 millones, según información difundida por la autoridad monetaria.A su vez, experimentó una pérdida de US$ 664 millones durante la semana.La baja significó una aceleración frente al ritmo diario respecto de las jornadas previas en las que se ubicaba en torno a los US$ 100 millones.La fuerte merma se da en un contexto en el que la autoridad monetaria endurece su postura de control cambiario.La caída de reservas implica mayores dificultades a futuro para afrontar el pago de deuda y una menor capacidad para intervenir en el mercado ante la presión compradora que impulsa al tipo de cambio.El Banco Central publicó ayer los nombres de más de 800 personas que compraron durante septiembre más de los US$ 10.000 permitidos y obligó a las entidades financieras a pedir autorización en caso de que quieran hacer operaciones de cambio.La decisión desató la polémica en las redes sociales, sobre todo de usuarios cuestionando la revelación de las identidades de quienes adquirieron divisas por encima del tope permitido.Mediante la comunicación "C" 84797, el Banco Central publicó un listado de personas que no podrán comprar ni vender dólares sin autorización del organismo.Alcanza a las personas a las que el BCRA ya les había iniciado sumarios por haber comprado más de u$s 10.000 en este primer mes de vigencia del cepo cambiario.La circular dirigida a las entidades financieras sostiene que "en el marco del Decreto N°609/19 y de la Comunicación "A" 6770 y complementarias, mediante Resolución N°61/19, se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio, o en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de esas personas".Asimismo, el BCRA indicó que las personas que figuran en el listado "deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales".En la noche del jueves, el BCRA ya había anticipado que comenzó a abrir sumarios para personas y entidades financieras que cometieron alguna "infracción" en el marco del nuevo esquema de control cambiario.Fuentes de la autoridad monetaria indicaron que los datos son recaudados mediante un sistema que permite ver en tiempo real las acciones que se ejecutan en el sistema financiero, lo cual se complementa con un cruce de información con la AFIP.