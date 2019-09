Pérsico le respondió a la ministra Bullrich

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, rechazó ayer las críticas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a los movimientos sociales y consideró que "está construyendo un personaje" para posicionarse como "la Bolsonaro argentina", al tiempo que definió al presidente Mauricio Macri como "el peor de la historia"."Está construyendo un personaje. Debe estar pensando para dónde ir después de este Gobierno. Ahora quiere construir la Bolsonaro argentina, se creen que ese espacio existe", señaló el referente social, sobre los repetidos cuestionamientos de la funcionaria nacional a las organizaciones sociales.El dirigente opositor analizó las críticas a los movimientos sociales y afirmó que Bullrich "piensa que eso les puede dar algunos votos y puede llegar a ser diputada o algo en la política"."Es por su carrera política. Ni ella se cree las cosas que dice", añadió Pérsico en declaraciones radiales.En ese sentido, el dirigente negó que los movimientos sociales manejen el dinero de los beneficiarios de planes sociales, tal como denunció la ministra de Seguridad: "No es verdad lo que dice, porque los planes sociales los cobran directamente los compañeros, no hay intermediarios porque va del Estado nacional a la persona. No hay manera de sacarle eso".Por otra parte, el líder del Movimiento Evita consideró que Macri "va a pasar a la historia como el peor Presidente", y advirtió que "no hay una cosa que se pueda rescatar, deja el país desunido, empobrecido y quebrado".