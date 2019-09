Ferro igualó en Sunchales

Anoche, en el inicio de la novena fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, Ferrocarril del Estado igualó ante Unión en Sunchales 1 a 1 y de esta manera le da la posibilidad a Ben Hur, que juega mañana ante Atlético, de alcanzarlo en lo más alto de las posiciones.En otros encuentros, Argentino Quilmes le ganó 2-1 al débil Talleres de María Juana y el Deportivo Tacural supero 4-2 al Deportivo Libertad de Sunchales.16.00hs Peñarol vs Deportivo Ramona (Javier Simoncini), Florida de Clucellas vs 9 de Julio (Ariel Gorlino), Sportivo Norte vs Brown de San Vicente (Sebastian Garetto), Ben Hur vs Atlético de Rafaela (Mauro Cardozo).Se jugará la fecha 6 del Clausura, desde las 16hs con los siguientes encuentro:Indep. Ataliva vs. Sp. Roca (Franco Ceballos), Tiro Federal vs. Dep. Aldao (Gonzalo Hidalgo), Dep. Bella Italia vs. Moreno (Angelo Trucco), Indep. San Cristóbal vs. Arg. Humberto (Maximiliano Mansilla).Atl. María Juana vs. Atl. Esmeralda (Rodrigo Pérez), Sp. Libertad EC vs. Zenón Pereyra FC (Claudio González), San Martín vs. Dep. Josefina (José Domínguez), Sp. Santa Clara vs. Bochófilo Bochazo (Roberto Franco).Este domingo se jugará la fecha 5 del torneo Definición, con los siguientes cotejos, desde las 16hs:San Isidro vs. Belgrano (Leandro Aragno), Dep. Susana vs. Def. Frontera (Darío Suárez), Sp. Aureliense vs. Juv. Unida (Guillermo Tartaglia)Cancha: Talleres María Juana.Árbitro: Gonzalo Hidalgo.Reserva: 1-3PT 32m y ST 43m Blanco (AQ), ST 5m Wassinger (T),Cancha: Deportivo Tacural.Árbitro: Rodrigo Pérez.Reserva: 0-5PT 8m Costamagna (L), 13m Fernández (L), ST 10m de penal y ST 35m Tejeda (T), ST 40m Schueda (T) y ST 43m Ibáñez (T).Expulsados ST 12m Albarracín (L), ST 38m Portianka (T) y ST 48m Leiza (L).Cancha: Unión de Sunchales.Árbitro: Guillermo VacaroneReserva: 0-1PT 3m Fissore (U), 43m Guzmán (F).