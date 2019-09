¡Por fin Crema! Atlético le ganó a Gimnasia de Jujuy en Alberdi

Atlético de Rafaela le ganó ayer 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la séptima fecha de la Primera Nacional.Los goles del encuentro jugado en el Monumental de barrio Alberdi fueron anotados por Ijiel Protti, a los 31 minutos del primer tiempo y a los 35 del complemento.La “Crema” logró así su segundo triunfo en el campeonato y el primero como local, que llegó justo a tiempo para enderezar un mal arranque de torneo, principalmente en cuestión de resultados.La victoria no se discute. Tuvo falencias y cosas por ajustar, muchas. Sin sobrarle nada pero de manera legítima pegó en los momentos justos y así volvió a festejar en casa, algo que no ocurría desde mediados de marzo. Los hinchas, después de tanto sufrimiento, se fueron felices.Gimnasia, también con varias limitaciones, tuvo unas cuantas situaciones. La falta de puntería del elenco jujeño le facilitó el trámite a Atlético.El arranque fue de ida y vuelta, los dos tuvieron sus chances. Primero la visita, con una muy clara que Córdoba se perdió abajo del arco. La respuesta de la ‘Crema’ llegó dos minutos después. Sobre los 18, Quinteros metió un remate cruzado que se fue muy cerca.El “Lobo” salió rápido, se asoció bien, Virreyra habilitó a Hechalar que ingresando al área definió exigido ante la marca de Racca y la pelota se fue besando el palo izquierdo de Nereo Fernández.En 24, Denis Stracqualursi conectó un córner y su cabezazo se fue cruzado y desviado. Fue clara.La apertura del marcador llegó luego de una buena jugada colectiva, un certero centro de Liporace, previo ‘exquisito’ toque de Blondel a tres dedos, que antes de que la pelota se fuera por línea de fondo asistió de manera precisa para el ingreso de Ijiel Protti que ganando arriba metió de cabeza el 1 a 0.En el complemento, ya sin tantas llegadas en los arcos, se prestaron la pelota y Atlético hizo su negocio. En 31, Protti apareció solo, aprovechó el regalo del fondo visitante y definió, de manera sutil, para poner el 2-0 y llevar tranquilidad.A los 35 minutos, Nereo Fernández tuvo una gran respuesta y le tapo un mano a mano al ingresado Juárez.La ‘Crema’ logró lo que necesitaba: ganar. Los dirigidos por Otta sumaron su primer triunfo en el Monumental y hay felicidad en Alberdi.Alvarado 1 – Atlanta 2.Nueva Chicago 1 – Estudiantes Río Cuarto 1.12hs Chacarita vs Villa Dálmine, 15.30hs Defensores de Belgrano vs Instituto, 18.15hs (TV) Quilmes vs Santamarina.1-Nereo Fernández; 4-Maximiliano Paredes (46m 14-Reinaldo Alderete), 2-Franco Racca (62m 13-Alexis Niz), 6-Sergio Rodríguez e 3-Ignacio Liporace; 11-Lucas Blondel, 5-Emiliano Romero (cap), 8-Renso Pérez y 10-Joaquín Quinteros; 7-Ijiel Protti y 9-Denis Stracqualursi (79m 18-Alan Bonansea).12-Nahuel Pezzini, 15-Junior Mendieta, 16-Mauro Marconato y 17-Leonardo Acosta.Walter Nicolás Otta.1-Carlos De Giorgi; 4-Diego López, 2-Sebastián Sánchez y 3-Franco Lazzaroni; 7-Leonardo Ferreyra (73m 16-Ezequiel Gallegos), 5-Alejandro Frezzotti (79m 17-Daniel Juárez), 11-Walter Busse y 6-Ignacio Sanabria; 10-Matías Córdoba (79m 15-Matías Carabajal) y 8-Hernán Hechalar; 9-Ulises Virreyra.12-Gonzalo Gómez, 13-Dino Castagno, 14-Nahuel Zárate y 18-Rodrigo Morales.Marcelo Herrera.34m Ijiel Protti (AR).31m Ijiel Protti (AR).Joaquín Quinteros (AR); Hernán Hechalar (G).Nuevo Monumental.Cristian Cernadas.Juan Manuel González y Mauricio Flores.