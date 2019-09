Scaloni y Batista dieron listas para la fecha FIFA

BUENOS AIRES, 28 (NA) - El entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni presentó ayer la lista de los 26 jugadores convocados para la fecha FIFA que se disputará a principios de octubre, con los destacados regresos del mediocampista Erik Lamela y el delantero Lucas Alario. En la nómina no figuran futbolistas de Boca ni de River debido a que ambos clubes se enfrentarán en una de las semifinales de la Copa Libertadores de América mientras que del medio local están Matías Zaracho, de Racing, y Nicolás Domínguez, de Vélez, ambos repetidos de la última gira por Estados Unidos.Una "sorpresa" podría ser la convocatoria de Matías "Monito" Vargas que volverá, luego de haber tenido una citación con Vélez, debido a su gran presente en el Espanyol del Barcelona.Los jugadores citados estarán en los amistosos en los cuales el equipo argentino se medirá ante Alemania, el miércoles 9 de octubre Dortmund, y frente a Ecuador, el domingo 13 en la ciudad de Alicante.Uno de los llamados de atención es la poca presencia de los "históricos", ya que de los cinco que quedaban sólo estarán Nicolás Otamendi y Marcos Rojo. Volvieron a quedar afuera Angel Di María y Sergio Agüero, aunque la ausencia de este último habría sido consensuada, y el capitán Lionel Messi, que sigue suspendido por Conmebol por el exabrupto en la Copa América.La siguiente es la nómina completa:Agustín Marchesín (Porto, Portugal), Juan Musso (Udinese, Italia) y Emiliano Martínez (Arsenal, Inglaterra).Juan Foyth (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Walter Kannemann (Gremio, Brasil), Marcos Rojo (Manchester United, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, Alemania) y Renzo Saravia (Porto, Portugal).Matías Zaracho (Racing), Leandro Paredes (PSG, Francia), Nicolás Domínguez (Vélez), Guido Rodríguez (América, México), Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal), Roberto Pereyra (Watford, Inglaterra) y Rodrigo De Paul (Udinese, Italia).Lautaro Martínez (Inter, Italia), Matías Vargas (Espanyol, España), Nicolás González (Stuttgart, Alemania), Lucas Alario (Bayer Leverkusen, Alemania), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Ángel Correa (Atlético de Madrid, España) y Erik Lamela (Tottenham, Inglaterra).LA DEL SUB 23El entrenador de la Selección argentina Sub 23, Fernando Batista, anunció la lista de convocados para el doble amistoso frente a México en la fecha FIFA de octubre, con el retorno del delantero Adolfo Gaich y la sorpresa de Valentín Castellanos, actualmente en Estados Unidos pero que nunca jugó en el fútbol argentino.Los encuentros serán el 9 y 14 de octubre, con el objetivo de llegar a punto en lo futbolístico al Preolímpica de Colombia, del 18 de enero al 9 de febrero próximo, con rivales aún no resueltos, y que otorgará dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.Santiago Colombatto (Saint Truden), Cristian Romero (Genoa), Nehuén Pérez (Famalicao), Valentín Castellanos (New York City), Lucas Rodríguez (DC United), Marcos Senesi (Feyenoord), Lisandro Martínez (Ajax) son los futbolistas convocados del exterior, donde se destaca la ausencia de Ezequiel Barco (Atlanta United), que no llegó a recuperarse de la mejor manera de un desgarro y no quieren apurarlo.Al igual que en la lista de la Selección mayor, no hay jugadores de Boca ni de River, resguardados por la semifinal de la Copa Libertadores 2019. La principal sorpresa es la de Valentín Castellanos, quien nunca tuvo minutos en el fútbol argentino, sino que pasó por Chile (Club Universidad de Chile B) y Uruguay (Club Atlético Torque) hasta recalar en la MLS de Estados Unidos. En el New York City es uno de los más destacados de esta temporada, donde lleva once goles y seis asistencias en 28 encuentros.Domenec Torrent, ex ayudante de campo de Pep Guardiola y actual entrenador de él en Estados Unidos, aseguró: "Esta Liga ya le queda chica".Estos son los convocados de la Selección argentina Sub 23:Facundo Cambeses (Banfield), Juan Pablo Cozzani (Lanús) y Marcos Peano (Unión).Nehuén Pérez (Familicao), Cristian Romero (Genoa), Marcos Senesi (Feyenoord), Lisandro Martínez (Ajax), Facundo Medina (Talleres), Claudio Bravo (Banfield), Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán De la Fuente (Vélez) y Francisco Ortega (Vélez).Santiago Colombatto (Siant Truden), Fausto Vera (Argentinos), Jerónimo Cacciabue (Newell s), Lucas Robertone (Vélez), Tomás Belmonte (Lanús), Fernando Valenzuela (Barracas Central) y Nahuel Bustos (Talleres).Agustín Urzi (Banfield), Adolfo Gaich (San Lorenzo), Valentín Castellanos (New York City) y Lucas Rodríguez (DC United).