Pichetto se reunió con el presidente Bolsonaro

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, mantuvo AYER una reunión con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien calificó como "un líder importante para América" y "un nombre fundamental en el proyecto del Mercosur".El ex jefe de la bancada peronista del Senado se encuentra desde el jueves en la ciudad de Brasilia y en el marco de esa visita mantuvo una reunión con el presidente del país vecino, quien según Pichetto "manifestó interés, respeto y afecto por el presidente Mauricio Macri"."Reconocí en el presidente Bolsonaro un líder importante para América, un nombre fundamental en el proyecto del Mercosur y por el esfuerzo que hizo junto con el presidente Mauricio Macri en la tarea del acuerdo con la Unión Europea", sostuvo el rionegrino en una conferencia de prensa que realizó tras la reunión.Al respecto, se solidarizó "a título personal con Brasil" por las críticas que recibió Bolsonaro frente al incendio del Amazonas, particularmente de parte del presidente de Francia, Emannuel Macron, quien amenazó con cancelar el acuerdo Mercosur-UE.Luego de subrayar que "el Mercosur es una herramienta central" y "no existe sin Brasil", Pichetto afirmó que "la Argentina tiene que hacer un esfuerzo de diálogo y de fraternidad con Brasil y con el presidente Bolsonaro, que es el hombre que ha sido elegido por la voluntad de los brasileños".Por otra parte, durante la reunión conversaron también sobre la situación de Venezuela, frente a la cual según Pichetto "tanto Macri como Bolsonaro comparten una posición muy clara de considerar a ese régimen como una dictadura y como un riesgo para América del Sur".En este sentido, criticó al Frente de Todos al señalar que sostiene una "posición ambigua respecto de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, que es un verdadero escenario de muertes y persecución".Además, el senador se refirió a las declaraciones recientes del ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, a quien describió como "muy cercano a la ex presidenta Cristina Fernández", referidas a una eventual reforma constitucional.Finalmente, disparó: "En realidad, aspiran a un modelo muy parecido a lo que fue la reforma constitucional en Venezuela con (Hugo) Chávez".