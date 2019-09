Unasur decidió retirar la estatua de Kirchner

QUITO, Ecuador, 28 (AFP/NA). - El monumento del fallecido ex presidente Néstor Kirchner fue retirado de la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito para embodegarlo, informó ayer la cancillería ecuatoriana."Con miras a una futura reversión al Estado ecuatoriano del edificio, la administración de la secretaría general de Unasur se encuentra embodegando aquellos bienes que fueron donados", explicó en un comunicado.Agregó que "entre los bienes embodegados, se encuentra la estatua del ex presidente Néstor Kirchner, que es propiedad de la Unasur".Sin pronunciamiento oficial alguno, varias imágenes circularon en redes sociales con la efigie del político argentino retirada de la entrada principal de la sede regional, que se inauguró en 2014 al norte de la capital ecuatoriana.El retiro de la imagen de Kirchner ocurre una semana después de que el Parlamento ecuatoriano aprobó la salida formal de Ecuador del organismo por pedido del presidente Lenín Moreno al considerar que "no existen las condiciones para que Unasur pueda volver a trabajar por el anhelo de la integración sudamericana".Además, el gobierno pidió la devolución de la sede del organismo, que alberga la secretaría general y que está sin titular desde 2017, luego de concluir el período del expresidente colombiano Ernesto Samper, que ocupó el cargo desde 2014.Cancillería advirtió que "el edificio de Unasur, sus muebles y equipos se encuentran actualmente siendo administrados por la secretaría general del organismo" y que "el Estado ecuatoriano no tiene al momento jurisdicción sobre los mismos".La construcción del moderno edificio costó unos 43 millones de dólares, donados durante el gobierno del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), quien era amigo y aliado del fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez, bajo cuyo impulso emergió dicho ente sudamericano.Moreno tildó de "oda al despilfarro" al edificio construido en el turístico complejo de la Mitad del Mundo, en las afueras de Quito. La edificación, que tiene la forma de un cóndor, ocupa unos 20.000 metros cuadrados.La Unasur, creada en 2008 por los 12 países sudamericanos, ha quedado reducida a Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela.Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Paraguay decidieron el pasado marzo en Santiago conformar el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) al alejarse de la Unasur.