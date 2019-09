Fernández asistirá a un acto en lugar de Cristina

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, viajará hoy a Salta para encabezar un acto y reemplazar a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, quien canceló esa actividad por un viaje a Cuba.Fuentes del Frente de Todos confirmaron a NA el enroque de figuras del espacio y aseguraron que el ex jefe de Gabinete estará en Salta este sábado por la tarde.La ex mandataria iba a encabezar la presentación de su libro en el Estadio Delmi, pero este viernes sorpresivamente pidió autorización para viajar a Cuba y canceló su visita a la provincia.Ahora, será el postulante presidencial quien ocupe su lugar en el encuentro, que servirá para fortalecer su presencia en el Norte y respaldar al precandidato del Frente de Todos a la gobernación provincial, Sergio "Oso" Leavy, a poco de las PASO locales que se realizarán el próximo 6 de octubre.Fernández volvió a cuestionar ayer la gestión del presidente Mauricio Macri y dijo que si llega a la Casa Rosada recibirá "una economía paralizada, 40% de pobreza y 10% de indigencia".Sin embargo, el ex funcionario nacional expresó: "Nos pasó con Néstor y pudimos salir de ese laberinto. Macri tomó mucha deuda que había que pagar en muy poco tiempo".Al volver a referirse a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el candidato del Frente de Todos sostuvo que "hay que hablar francamente con todos y con los acreedores sobre las posibilidades de negociación que existen"."En 2015 era impensable que Argentina iba a tener la deuda que tiene hoy. Hace dos años era impensable que en un año y medio íbamos a contraer 57.000 millones de dólares de deuda con el FMI. Esta realidad da pesar, dolor, malestar", concluyó Fernández.