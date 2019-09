Estévez y Grande hacen campaña en Rafaela y zona

Enrique Estévez, candidato a diputado nacional por el Consenso Federal, junto a la sunchalense Marilina Grande, quien ocupa el 6º lugar en su lista, estuvieron de visita en nuestra ciudad dándole continuidad a la campaña con vistas a las próximas elecciones del 27 de octubre. Estévez, por otro lado, realizó también una recorrida por la obra de la ruta 34 en el acceso a Susana junto Alejandro Ambort, presidente comunal, y ambos estuvieron presentes en la Redacción de este Diario para dar a conocer su mensaje, donde quedarán consagrados 10 diputados por Santa Fe. “Apuntamos a superar la grieta que quedó demostrado en las elecciones primarias que no se trasladó a una paridad electoral, ninguna encuesta leyó o pudo adelantar qué va a pasar el 11 de agosto, donde hubo una diferencia de votos. Más que a favor de Alberto Fernández, se trató de un castigo de la sociedad hacia el gobierno de Mauricio Macri. Y nosotros creemos que Macri llegó a su techo, que muchos que lo votaron para que no ganara Fernández no lo van a votar más porque esos objetivos no lo cumple y que pueden encontrar, obviamente, otra alternativa superadora al kirchnerismo en Roberto Lavagna e incluso mucha gente que votó a Alberto Fernández lo hizo para que se fuera Macri y no quiere que Fernández gane con el 60% de los votos y pueden optar por otra alternativa superadora al macrismo y kirchnerismo. Port otra parte, Lavagna es la única persona que le puede ganar a Alberto Fernández en un eventual balotaje. Nosotros estamos trabajando en este sentido y en promover una lista de diputados nacionales que defienda y represente los intereses de la provincia de Santa Fe y del pueblo santafesino”, remarcó el concejal rosarino. En relación a cómo buscan tratar de instalar esa boleta, la de diputados, más allá de la decisión que tengan los santafesinos por el candidato a presidente, y cómo tratarán de diferenciarlo, acotó que “la lista de diputados nacionales de Consenso Federal en la provincia de Santa Fe está compuesta por todos los partidos políticos que conformamos el Frente Cívico y Social, la UCR, el PDP, etc., y venimos con una trayectoria y con antecedentes de defensas de los intereses de la provincia de Santa Fe, y por eso le pedimos a la gente que nos acompañe con su voto. Santa Fe ha sido una provincia que fue discriminada, por igual, tanto por el macrismo como por el kirchnerismo”. Se trata de un espacio que sigue siendo una fuerza muy importante más allá de los últimos resultados, y el objetivo, claramente, es tratar de llegar a la cámara de diputados de la nación.

“Hicimos una muy buena elección para nosotros en las PASO del 11 de agosto y vemos que podemos mejorar el número de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre como para meter dos diputados nacionales. Creemos que vamos a poder trabajar en conjunto con los otros diputados nacionales de los otros partidos que elija el pueblo santafesino. Independientemente de las distintas miradas políticas que hay, debemos acordar 5 o 10 puntos para que todos juntos peleemos para la provincia de Santa Fe . Nuestra provincia es estratégica para el futuro de la Argentina, para le economía, para la producción. Por nuestras rutas y puertos sale el 85% de lo que producimos y exportamos en Argentina y es por ello que los gobiernos nacionales les tienen que prestar más atención a Santa Fe, y tiene que planificar en conjunto con nuestra provincia porque el aparato productivo santafesino, sobre todos sus pymes, que tan mal la están pasando hoy, y es central para recuperar empleo, generar riquezas y producción. Por eso creemos que es importante que haya diputados nacionales que representen estas ideas y estos valores santafesinos”, respondió Estévez.

Acerca de una probable visita de Lavagna a la provincia, Estévez añadió que “la semana que viene vamos a tener una nueva actividad en Rosario con la presencia de Lavagna. Después está el debate, que va a ser en la ciudad de Santa Fe y quizás podemos construir otra visita hacia el interior de nuestra provincia”.

De todos modos, se viene un congreso muy desafiante y sería bueno poder estar ahí. “Es una enorme responsabilidad y un gran desafío y lo tomamos con mucho compromiso y entusiasmo. Estamos convencidos de que la propuesta que le estamos haciendo a los argentinos es honesta, seria, con experiencia, con valores que queremos para el futuro de nuestro país y nuestra sociedad. Sabemos que desde nuestra experiencia santafesina podemos realizar aportes muy concretos”, relató Estévez, quien finalizó diciendo que “el gobierno del FP, después de 12 años de gestión, lógicamente con aciertos y errores, se va desde nuestra mirada con un saldo positivo, con un sistema de salud pública parado e inédito en el resto del país, con una inversión récord e histórica, sin antecedentes, en materia de obra pública, con absoluta transparencia, y que buscó garantizar derechos, igualar territorios provinciales que estaban abandonados como el norte de la provincia de Santa Fe. También se trabajó mucho en materia educativa y hoy los índices educativos indican que nuestra provincia está dentro de los mejores niveles. Estamos conforme con lo que hicimos y hay muchas cosas por hacer y corregir y replicar a nivel nacional. Santa Fe, claramente, es una muestra de lo que 'se quiere se puede' y se puede gobernar también de otra manera. Santa Fe es la provincia del diálogo y el consenso porque trata de respetar la ley, y que todos los municipios y comunas reciban por igual la coparticipación y la atención de los gobiernos provinciales. Parece raro, pero es lo que debe ser y estamos orgullosos de poder haberlo hecho de esa manera ante los gobiernos del FP. Y también creemos que los problemas que son graves, como tiene nuestro país, la única forma de resolverlos es sosteniendo medidas del estado, políticas públicas que se transformen en políticas de estado y que se sostengan en el tiempo. A la inflación no la vamos a resolver en un período de gobierno, vamos a necesitar 10 o 15 años y para ello debe haber una línea en el tiempo que se sostenga como para poder resolverla, al igual que el nivel de pobreza, que no se puede bajar desde el primer gobierno K. Pero para eso hay que acordarlas entre todos los partidos políticos y entre todos los sectores representantes.



MISMA PROBLEMATICA

No obstante, acerca del ánimo que ven en los santafesinos a medida que van recorriendo la provincia, Grande sostuvo que “luego de varias recorridas y paseos por ciudades y pueblos santafesinos, nos dimos cuenta que no es importante, quizás, cuán grande es la ciudad o no, sino que la problemática, generalmente, es la misma. Como candidatos a diputados nacionales debemos, más que nunca, atender a sectores productivos, de trabajadores y trabajadoras, escuchar a la tercera edad donde no solamente tenemos que tener en cuenta esta falencia en cuanto a jubilaciones y el poco importe que reciben, sino también la gran falencia que tiene no solamente la provincia, sino el país en cuanto a la salud pública. Más que nunca vamos a llevar el modelo de Hermes Binner y trasladarlo al gobierno nacional entendiendo que estamos cansados que desde el gobierno nacional se trabaje con laboratorios y droguerías privadas. El modelo de Binner es la fabricación pública de medicamentos a través de laboratorios y droguerías públicas para que el medicamento pueda estar en manos, y con total accesibilidad, a este gran grupo tan vulnerable que también involucra a recién nacidos, niños, niñas y adolescentes. Santa Fe es una de las provincias más perjudicadas, y sino logramos, desde la nación, nos respeten y cumplan con todo lo que ha prometido, los resultados, automáticamente, se trasladarán a todos los vecinos. De eso depende nuestra mirada y nuestras ganas de generar grandes acuerdos. Queremos el diálogo, el consenso con las diferentes ideas y eso es lo que pide la gente, que ya está cansada de la pelea, la confrontación y la discusión que genera ánimo de decepción. Justamente, Lavagna, con nuestra lista de diputados nacionales, queremos un espacio para el diálogo, el encuentro y escuchar al vecino, fundamentalmente”. Para finalizar, Grande valoró que “debemos entender que hay que desterrar los gobiernos de partidos. Los argentinos merecemos un gobierno de coalición más amplio, de unidad nacional, y porque no un gobierno de unidad progresista”.