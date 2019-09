Casetta quedó 29° en el Mundial

DOHA, 28 (AFP-NA) - La marplatense Belén Casetta, finalista hace dos años en el Mundial de Londres y bronce en los Panamericanos de Lima 2019, no pudo repetir esa actuación y quedó eliminada en la primera ronda de los 3.000 metros obstáculos de Doha 2019.Casetta, de 25 años y que tiene sus estudios de Medicina en paréntesis mientras dura el ciclo olímpico hacia Tokio 2020, fue novena de las catorce competidoras de su serie, con un crono de 9 minutos, 45 segundos y 7 centésimas. Un crono veinte segundos superior a su mejor marca personal (9:25.99).En el total de las competidoras de la primera ronda, Casetta fue 29ª de las 42, lejos de las quince clasificadas para la final. "Técnicamente fue un desastre, me chocaron, me tocaron de atrás, de delante. La carrera fue mala técnicamente, ésta la pongo como una de las peores. Hubo bastante empujón, codeos, te daban manotazos. Me decepcionó esta carrera", relató a la agencia internacional AFP."Vengo de una lesión, tampoco podía esperar mucho este año. No puedo pedirle al cuerpo que se ponga a un tiempo que no se da. La carrera fue mala, pero estoy hasta contenta con mi tiempo, teniendo en cuenta cómo fue la carrera", apuntó.Argentina tiene otros dos atletas en este Mundial de Doha, Florencia Borelli (5.000 metros) y Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo), que competirán en los próximos días.