Luego de la semana de inactividad por el Argentino Sub 18 realizado en Salta, este sábado se disputará la octava fecha del torneo Nivelatorio de damas de la Asociación Santafesina de Hockey. En el sintético del predio de la Ruta 70, CRAR estará recibiendo a El Quillá B.El equipo dirigido por Fabián Montesano irá por la recuperación en lo que es el comienzo de la recta final del certamen, aspirando a cosechar la mayor cantidad de puntos para quedarse con el sexto puesto del campeonato, de cara a la conformación de los torneos de 2020.La actividad comenzará a las 11 con Sub 14, luego a las 12 Sub 16; a las 13.15 Sub 12; 14.30 Reserva y 16 horas primera división. El Quillá B no tiene Sub 18.