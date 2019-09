La despedida en Rosario

Este sábado, desde las 16, CRAR cerrará la temporada de XV por la última fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral. Visita en Rosario a Provincial desde las 16, con el arbitraje de Ayrton Riquelme. En Reserva jugarán a las 14.15 (Diego Raviculé) y 12.45 se medirán en Pre-reserva (Mariano Tenaglia).El equipo rafaelino quedó sin chances de mantener la categoría en la fecha pasada.En el resto a la jornada hay mucho en juego, ya que hay tres casilleros disponibles para lograr un lugar en la que hay cinco equipos con posibilidades matemáticas de lograr la participación en el Top 10 del TRL en 2020.Los demás partidos son los siguientes: Universitario de Rosario (clasificado) vs. Los Caranchos, Carlos Perrone; Paraná Rowing vs. Universitario de Santa Fe, Leónidas Diez y Estudiantes de Paraná vs. La Salle Jobson, Agustín Monge.Universitario de Rosario 29, Provincial de Rosario 19, Rowing 17, La Salle 15, Universitario de Santa Fe 14, Estudiantes 13, CRAR 7, y Caranchos 6.En la Reclasificación B, el puntero Alma Juniors de Esperanza recibirá a Universitario de Concepción del Uruguay con el control del rafaelino Darío Botta. Los restantes partidos serán Los Pampas de Rufino vs. Jockey de Venado Tuerto; Logaritmo de Rosario vs. Cha Roga y Tilcara de Paraná vs. San Nicolás RC.Alma Juniors 25, Jockey de Venado Tuerto 22, Logaritmo 21, Tilcara y Los Pampas 19, Cha Roga Club 11, Universitario de Concepción del Uruguay 7, San Nicolás RC 0.