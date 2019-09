El casco y la moto van juntos

Por estos días, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe acelera la difusión de un divertido spot que tiene un mensaje muy serio que busca concientizar, en especial a los jóvenes, sobre la necesidad de utilizar el casco para circular en moto y que este vehículo a su vez debe estar en condiciones, tanto en su estructura como en su documentación, para transitar por las calles y rutas. "La moto y el casco son como el queso y dulce, van juntos. Usalo siempre y bien abrochado. Reduce en un 85% las lesiones graves en caso de siniestro. Es como una canillera, pero para el marote", afirma el protagonista de ese comercial, el actor santafesino Luis Rubio, pero a través de su querible personaje, Eber Ludueña, una especie de ex jugador de fútbol de los más rústicos y que no ha hecho una carrera destacada pero ha trascendido como contador de historias en torno a este deporte.En el spot también se aprovecha para repasar que es obligación tener licencia de conducir, cédula verde y patente al día para circular en moto y que además se deben respetar las señales de tránsito. Se trata de una muy buena iniciativa de la Agencia Provincial de Seguridad Vial que tiene una intensa difusión en las redes sociales.Como siempre planteamos en este espacio editorial, cuando las cosas están bien hechas podrían optimizarse, es decir que este mismo spot del popular personaje Eber Ludueña se pueda replicar en todos los municipios y comunas de la Provincia de Santa Fe. Que las municipalidades de Rafaela, Sunchales, Frontera, Esperanza, Santa Fe, Rosario, Reconquista o Venado Tuerto puedan replicar en sus portales web, en sus distintos canales de difusión y de contacto con el vecino para sumarse a esta campaña de seguridad vial. No es tan complicado, se trata de compartir políticas públicas en beneficio de la comunidad. ¿Quién dará el primer paso? A veces se necesitan simples gestos y una dosis de voluntad.¿Por qué hacerlo? Porque casi el 45 % de las víctimas de accidentes de tránsito son motociclistas, a pesar que el 68,7% de los conductores en nuestro país usan casco y este número creció con respecto a tres años atrás. Los datos surgen de un informe realizado por el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que refleja que el 43,8% del total de los fallecidos el año pasado en accidentes de tránsito son motociclistas, cifra muy superior a la de los automovilistas (27,6%).En el informe se señala además que respecto al uso del casco, el 68,7% de los conductores lo usan; y que el número se mantiene similar en los motociclistas de entre 18 y 35 años con el 68,1%. La franja etaria de menores de 35 años representa el 62% de los conductores de motos que circulan en nuestro país. En tanto y con respecto a la última medición realizada en 2016, se registró un crecimiento en el uso del casco entre los conductores y en el total de las personas que viajan en el vehículo, que fueron del 65,4% y 60,7%, respectivamente, mientras que se mantiene estable en el resto de las posiciones.Desde la ANSV, aseguran que el uso del casco es fundamental porque disminuye el riesgo y la gravedad de politraumatismos en un 72% y las probabilidades de muerte en un 39%. Según el informe, a nivel regional, el uso del casco presenta niveles heterogéneos: por ejemplo en Cuyo el 92% de los motociclistas lo usa, en la Patagonia el 84,8%. En la región del NEA el 60,2% usa protección, en la región Pampeana el 58,4% (aquí esta la provincia de Santa Fe), y en el NOA el 51,2%, lo cual se ubica muy por debajo de la media nacional, siendo el NOA la región con menor tasa de uso de casco de todo el país.En el informe también se registró que 8 de cada 10 conductores de moto son hombres, pero que usan el casco en mayor medida que las mujeres con el 70,6% contra el 60,7%. Además, el 10,5% de los conductores circulan distraídos, siendo la primera causa el transporte de objetos con el 7,1%, seguido por el uso del celular con el 2%.Otro de los datos que se observaron, fue el exceso de confianza y de transgresión a las normas de tránsito, lo que resultó que el 94% considera que es peligroso no utilizar un casco que cubra toda la cara o usarlo desabrochado, pero 2 de cada 3 cree que si se maneja con cuidado no es necesario utilizarlo. Es cierto, usted, nosotros y otros observan cada día en las calles de Rafaela a más de un motociclista que se pone el casco sin abrochárselo, o que lo lleva en una posición incómoda y rara a "medio poner" en la cabeza. Se trata de casos en los que buscan evitar una multa, cuando en realidad deberían estar convencidos de utilizar el elemento para proteger su cabeza y su vida ante un eventual siniestro.