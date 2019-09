Atlético quiere cortar su racha negativa ante Gimnasia de Jujuy

Los hinchas de Atlético de Rafaela le ruegan al cielo que este viernes puedan ver ganar a su equipo. Algo que no ocurre desde el 17 de marzo, cuando le ganaba a Instituto 1 a 0 en la pasada temporada.La “Crema” intentará esta noche conseguir su primera victoria en condición de local, cuando a partir de las 21:00 reciba a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con el arbitraje de Cristian Cernadas, por la 7ª fecha de la Primera Nacional.Tras la dolorosa derrota ante All Boys, el técnico del conjunto rafaelino, Walter Nicolás Otta, se ha visto obligado a realizar variantes en busca de encontrar una pronta recuperación. Es por ello que el DT decidió mover piezas en aquellos que iniciaron el partido ante el ‘Albo’, incluso también cambiaría el sistema, algo que ayer no lo confirmó pero lo probó en la semana.Ya en el olvido ha quedado el tanto de Marco Borgnino en la 20ª fecha del torneo pasado.Desde aquella conquista del 17 de marzo pasaron cuatro partidos: dos de ese campeonato con derrotas 0-1 vs Mitre y Morón, y dos de este: 1-2 vs Tigre y el último empate 0-0 ante Quilmes.Pero la preocupación va más allá de los resultados, el rendimiento, que venía teniendo altibajos, fue muy bajo el último fin de semana.Para el juego de hoy Otta realizaría tres modificaciones en relación al 11 inicial que viene de perder en Floresta. Incluso habrá cambio de esquema, dejando de lado el 4-3-3 y volviendo al 4-4-2. Es un hecho que Sergio Rodríguez regresará a la zaga tras cumplir con la fecha de suspensión, saliendo Alexis Niz. El ‘Toto’ irá al banco. Luego, en la semana le dio minutos en el principal equipo a Joaquín Quinteros y Denis Stracqualursi. Si estos se meten desde el arranque saldrían Leonardo Acosta y Alan Bonansea, quienes también ocuparían un lugar en el banco de los relevos.Completando los suplentes estarán el arquero Nahuel Pezzini, los mediocampistas Reinaldo Alderete, Mauro Marconato, Junior Mendieta.Atlético de Rafaela buscará que la sequía de victorias en casa se corte, que ganar en Alberdi deje de ser un recuerdo y que sumar de a tres se haga realidad.La 7ª fecha de la Primera Nacional se puso en marcha anoche con la victoria de Atlanta por 2-1 ante Alvarado en Mar del Plata. Hoy también jugarán por la Zona A: 16:05 (TV) Nueva Chicago vs Estudiantes (Río IV) (Lucas Comesaña).Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero, Renso Pérez y Joaquín Quinteros o Leonardo Acosta; Ijiel Protti y Alan Bonansea o Denis Stracqualursi.Walter Nicolás Otta.Carlos De Giorgi; Diego López, Sebastián Sánchez y Franco Lazzaroni; Leonardo Ferreyra, Alejandro Frezzotti, Walter Busse y Ignacio Sanabria; Matías Córdoba y Hernán Hechalar; Ulises Virreyra. DT: Marcelo Herrera.Nuevo Monumental.Cristian Cernadas.Juan Manuel González y Mauricio Flores.21:00TyC Sports Play.Pasión Argentina FM 90.1 / Colón FM 91.3 Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5