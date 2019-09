Panorama Político

LA CARAVANADE LA ALEGRIASe sabía, por LA OPINION, que Mauricio Macri llegará el miércoles a Rafaela como parte de su plan de recorrer 30 ciudades en 30 días y mostrarse cerca de la gente en el marco de su campaña para la elección presidencial del 27 de octubre en la que tiene como objetivo forzar un balotaje. Ayer el propio candidato confirmó en sus redes sociales el itinerario que seguirá ese día: Esperanza a las 16:30, intermedias (Humboldt y Nuevo Torino) después y a las 18:00 Rafaela, la ciudad donde obtuvo una enorme cosecha de votos en las PASO del 11 de agosto. Vendrá a ratificar esa empatía con los rafaelinos, aunque quizás pueda ser un obstáculo la escasa voluntad para movilizarse que solemos tener en estas tierras. De todos modos, esa apatía tal vez quede de lado en un último intento por frenar la llegada de Alberto Fernández a la presidencia y de Cristina al poder.Macri ya no puede inaugurar obras por tanto solo será una visita de campaña y en la que se siga preparando para los debates presidenciales en Santa Fe y en Buenos Aires, donde no podrá tener machetes, ni él ni ninguno de sus cinco adversarios tal como quedó establecido ayer -ver pág. 3-.Reciclado del 2015, el lema "Sí se puede" sonará fuerte el miércoles en Rafaela. Ojo que el lunes y martes habrá mal tiempo en la región según coinciden los pronósticos. El miércoles, en cambio, mejorará para facilitar la campaña de Mauricio, quien llegará junto al candidato a diputado nacional, Federico Angelini y vaya a saber cuántos más -esto por lo que sigue-...NO TAN JUNTOSPARA EL CAMBIOEl portal Política de Santa Fe recogió ayer lo que apareció en las redes sociales de los protagonistas para confirmar la ruptura del PRO en la Provincia, a pocos días del desembarco del presidente Macri.Los legisladores provinciales Sergio Más Varela y Germán Mastrocola dejaron el interbloque conducido por Federico Angelini, y crearon su propio sector interno denominado “Más Juntos”. El nuevo espacio se referencia también en las figuras de Roy López Molina, Lucas Incicco, Renata Ghilotti y Agapito Blanco.Por tanto, en la provincia Cambiemos quedaría partido en tres: el espacio que conduce Angelini, quien a partir de diciembre desembarcará en el Congreso; el sector de López Molina, que disputará la conducción del PRO post-Macri; y los radicales de Cambiemos referenciados en el intendente saliente de Santa Fe, José Corral, agregan en el portal de la capital.DE GOBERNADORA PRESIDENTEA Miguel Lifschitz le faltan 75 días para terminar su gestión como gobernador de Santa Fe. Deberá traspasar el mando a Omar Perotti, su sucesor según lo decidieron los santafesinos en los comicios del 16 de junio pasado. Algo esquivos para dejarse fotografiar juntos en esta etapa de transición, el rosarino y el rafaelino no podrán evitar las cámaras el martes de 10 de diciembre cuando se llevaría a cabo si no hay sorpresas -puede ser un día antes, un día después-.Lifschitz dejará de ser gobernador pero al menos tendrá la posibilidad de ser presidente... de la Cámara de Diputados de la Provincia, donde el Frente Progresista, Cívico y Social tendrá mayoría. Ingeniero al fin, su fuerte es la planificación. El miércoles a la tardecita convocó, en su rol de líder del espacio, a los legisladores que responden al FPCyS. Logró una asistencia perfecta como apuntó la colega Ivana Fux en su artículo de diario El Litoral. Siete senadores y 27 diputados -con él serán 28, la cantidad de bancas que se lleva el partido que gana la categoría- participaron del encuentro en el que hubo empanadas y otras cosas ricas con aperitivos para amenizar.En ese ámbito, Lifschitz anticipó criterios de trabajo parlamentario para ratificar su liderazgo. Y fue ratificado por los otros 27 diputados -entre ellos el sunchalense Pablo Pinotti- que será el próximo presidente de la Cámara. Así repetirá los pasos que hizo Antonio Bonfatti. La pregunta es, por tanto, ¿en 2023 será candidato a gobernador?QUE EL AVION, QUEEL HELICOPTERO...Un tirón de orejas recibieron por parte de la opinión pública media docena de gobernadores peronistas por haber utilizado aviones oficiales de las provincias que gobiernan, o en su variante los que están disponibles para urgencias sanitarias, para trasladarse el martes a Mendoza donde participaron de un acto político en el marco de la campaña por parte de Alberto Fernández, el candidato presidencial y cuasi jefe de Estado Alberto Fernández.Es decir, con plata de los contribuyentes de cada una de las provincias que gobiernan pagaron los viáticos para hacer campaña con Alberto F. Está mal.Desde Juntos por el Cambio, que promueven la reelección de Mauricio Macri acompañado por el peronista Miguel Pichetto, intentar diferenciarse en materia de valores cada vez que pueden. Pero cayeron en la misma telaraña. Este último miércoles llegó a Rafaela el secretario de Medios (y más), Hernán Lombardi, para coordinar la visita que Macri realizará a esta ciudad el miércoles, tal como anticipó LA OPINION.Pero Lombardi voló a bordo del avión presidencial que aterrizó en el Aeródromo de Rafaela en forma sorpresiva. Apenas un ratito antes de las 16 hs, cuando efectivamente llegó, avisó a la Torre de control donde se sorprendieron de lo lindo. Y al parecer la tripulación de helicóptero pidió que el viaje no fuera registrado como oficial.En dos camionetas y otros autos Lombardi recorrió Rafaela junto a los concejales locales, Leo Viotti y Hugo Menossi. Casi una hora después regresó al aeródromo, subió a la aeronave y partió. Otra vez LA OPINION publicó en el diario de ayer esta visita fugaz.En Buenos Aires, que siempre están atentos a lo que publicamos, se dieron cuenta que Lombardi hizo lo mismo que Manzur... C5N a través del periodista Gustavo Sylvestre aprovechó que la pelota le quedó picando frente al arco y no tuvo más que empujarla. Así se pudo ver el suelto -un artículo breve- de LA OPINION sobre el asunto en pantalla gigante en el estudio del canal más k que m. Nada más que agregar, señor juez.