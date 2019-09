Cuatro cambios confirmados

Argentina se mide el sábado en Osaka a Tonga, desde la 1:45 de Argentina, en un partido que debería ser un trámite. Aunque Los Pumas no lo quieren reconocer, la mente está puesta en el partido decisivo contra Inglaterra. El técnico argentino, Mario Ledesma, introducirá cuatro cambios respecto al equipo de inicio que perdió contra Francia. El rafaelino Mayco Vivas continuará en el banco de suplentes, con el número 17.Entre los cuatro cambios que introducirá Ledesma contra Tonga destaca la inclusión de Benjamín Urdapilleta en el puesto de apertura en lugar de Nicolás Sánchez. El apertura del Stade Français estuvo errático con el pie en el primer período contra Francia y Urdapilleta estuvo más eficaz en el segundo. "Lo que yo tengo que hacer y por lo que Mario (Ledesma) me llamó es para aportar mi experiencia de jugar en partidos importantes", afirmó Urdapilleta. A ese cambio se unirá la entrada como wing de Santiago Carreras en lugar de Ramiro Moyano, Julián Montoya como hooker sustituyendo a Agustín Creevy y Tomás Lezana como octavo en el puesto de Javier Ortega Desio.El capitán Pablo Matera insistió en que hay que olvidar la derrota ante Francia y centrarse en Tonga. "Para pasar a cuartos de final tenemos que ganar los tres partidos. No hay margen de error. Haber perdido en el debut es duro, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Es importante dar vuelta a la página lo mas rápido posible", afirmó Matera.LOS EQUIPOSEmiliano Boffelli; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Santiago Carreras; Benjamín Urdapilleta, Tomás Cubelli; Tomás Lezana, Marcos Kremer, Pablo Matera (Capitán); Tomás Lavanini, Guido Petti; Juan Figallo, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Head Coach: Mario Ledesma.Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Javier Ortega Desio, Felipe Ezcurra, Nicolás Sánchez y Bautista Delguy.: Telusa Veainu; Viliami Lolohea, Malietoa Hingano, Siale Piutau (Capitán), David Halaifonua; James Faiva, Sonatane Takulua; Maama Vaipulu, Zane Kapeli, Sione Kalamafoni; Halaleva Fifita, Sam Lousi; Ben Tameifuna, Paula Ngauamo, Siegfried Fisiihoi.Suplentes: Sosefo Sakalia, Vunipola Fifita, Maafu Fia, Sitiveni Mafi, Nasi Manu, Leon Fukofuka, Latiume Fosita, Cooper Vuna. Head coach: Toutai Kefu.Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).FACIL PARA INGLATERRAMientras se espera el encuentro decisivo del grupo C ante Argentina del 5 de octubre, el XV de la Rosa sigue sumando victorias. En Kobe logró este jueves su segundo triunfo, ante Estados Unidos (45-7), tras haber superado a Tonga en el debut (35-3).Cuatro días después de superar a Tonga, los ingleses pudieron con un equipo estadounidense lleno de ganas pero demasiado limitado. Los hombres de Eddie Jones ya habían marcado tres de sus siete tries al descanso. El cuarto try, el del bonus, llegó esta vez en el inicio del segundo tiempo, obra del wing Joe Cokanasiga (48).Autor del primer try de su equipo, el apertura y capitán Georges Ford fue el gran organizador de juego del XV de la Rosa al que los estadounidenses, limitados y dominados en todas las zonas del campo, no pudieron reducir.GANO ITALIAEn el otro partido de este jueves, Italia consiguió una amplia victoria en Fukuoka frente a Canadá (48-7), acompañada de un punto de bonificación. Luego de derrotar a Namibia (47-22) en su primer partido del Mundial, los italianos ocupan la primera plaza de la llave B a la espera de sus dos próximos duelos, contra los monstruos Sudáfrica (4 de octubre) y Nueva Zelanda (12 de octubre).El cuadro europeo ya tiene asegurada la tercera posición del grupo, que garantiza una clasificación directa a la próxima Copa del Mundo, antes de medirse a los Springboks y a los All Blacks.MAS PARTIDOSAdemás de Argentina - Tonga, el sábado jugarán: a las 4.15 Japón vs. Irlanda y a las 6.45 Sudáfrica vs. Namibia.