¿Cómo es el perfil de los turistas argentinos?

Almundo Insights es un informe que detalla los hábitos y comportamientos de compra de vacaciones de los argentinos. De esta manera, se pueden ver los lugares más elegidos, acompañado de las preferencias y gustos que marcan cómo se realizan los viajes.Al estudiar los vuelos más elegidos, los internacionales aún lideran el podio. No obstante, hay que destacar que la brecha con los de cabotaje comienza a achicarse: 57% para los destinos del exterior y 43% para los locales. Miami (Estados Unidos), Madrid (España), Río de Janeiro (Brasil), Cancún (México) y Barcelona (España) forman el quinteto líder. En promedio, estos viajes duran 15 días.Por su parte, los vuelos nacionales vieron durante el mes de agosto una variación positiva, ya que pasaron del 40 al 43% de los tickets comprados. Buenos Aires, Iguazú (Misiones), Bariloche (Río Negro), Córdoba y Mendoza lideraron la decisión de compra. Datos de Almundo Insights indican que este tipo de viajes dura, en promedio, 6 días. Esta cifra también creció durante agosto, ya que el promedio de julio fue de 5 días.Al momento de organizar un viaje, los argentinos compran -en promedio- sus vuelos para destinos nacionales con 50 días de anticipación. Este número se duplica para los vuelos internacionales, ya que eligen hacerlo con 110 días de antemano. En este mismo sentido, los hoteles internacionales se eligen entre los 95 y 100 días previos al viaje, mientras que los nacionales se compran 35 días antes.Para las compras, con casi un 83% del total, las tarjetas de crédito lideran la forma de pago de los productos de Almundo (vuelos, hoteles, paquetes, seguros, actividades, atracciones, etc). Visa, por caso, con casi el 75% de las ventas, seguida por Mastercard y American Express son las más elegidas.Por último, cabe destacar que del 26 al 31 de agosto el promedio diario de ventas creció un 118% en comparación al promedio de los primeros 25 días del mes debido al Travel Sale.“Almundo Insights propone una mirada sobre cómo los argentinos se relacionan con sus viajes. De esta manera, podemos comprender mejor sus preferencias y acercarles experiencias personalizadas”, indicó Francisco Vigo, Country Manager de Almundo, una compañía de viajes omnicanal que ofrece a millones de viajeros una plataforma digital y mobile para búsqueda y reserva de servicios de viajes con sucursales en 19 provincias, incluida una en Rafaela.TURISTA SMARTSegún datos del INDEC para el primer trimestre de 2019, más del 80% elige viajar sin paquete turístico. Los destinos que concentraron el mayor número de estadías fueron Brasil y Europa, con el 23,4% y 21,7% del total, respectivamente. A la hora de gastar, los argentinos tuvieron un desembolso promedio diario de 88.2 dólares, alcanzando su pico en EE.UU. con 119,4 dólares. Esto incluye hotel, alimentación, viáticos y la cobertura de salud, un segmento que está creciendo gracias a una mayor conciencia de los turistas sobre posibles imprevistos.“Detectamos que cada vez hay más conciencia sobre la contratación de servicios de asistencia y eso es muy positivo. La salud en el exterior es muy costosa y los argentinos están entendiendo que salir del país sin una cobertura que incluya enfermedades preexistentes o crónicas, por ejemplo, es un riesgo que no vale la pena correr”, asegura Jerónimo Pou, Director de Travel Care.Respecto a dónde gastan los argentinos, el mayor gasto diario promedio se registró en “Estados Unidos y Canadá”, con 119,4 dólares; seguido por los países del bloque “Resto de América”, con 103,3 dólares. "En el caso de la estadía en el exterior, se debe contemplar la cobertura, que es un monto muy bajo en relación al desembolso total que implica un viaje. Siempre la recomendación es asesorarse con el agente de viajes sobre las opciones disponibles.” explica el director de Travel Care.Al argentino le gusta planificar y la crisis lo obliga a ser lo más creativo posible, por eso es común que, en busca de conseguir los mejores precios contraten la estadía por un lado y los vuelos por otro, haciendo uso de blogs especializados con alertas de vuelos económicos y promociones aéreas. También son estrategas a la hora de acumular y canjear millas en los programas de viajero frecuente más convenientes. Con la disponibilidad de recursos online, el turista smart planifica su viaje como un tetris donde el objetivo es optimizar los costos para que el bolsillo duela menos.En cuanto a la estadía promedio en el exterior, la misma fue de 16 noches; aumentando cerca de 3 puntos respecto al 2018. Esto se debe a que los argentinos buscan amortizar los vuelos: en época de crisis, la estadía se prolonga, aunque las vacaciones no tengan la frecuencia que se desea.